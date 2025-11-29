Reuters.
Около един милион домакинства и повече от три милиона души са засегнати от проливните дъждове, които доведоха до наводнения в 12 провинции в южен Тайланд през последните няколко дни.
Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул обяви по-рано извънредно положение в Сонгкла, позовавайки се на "безпрецедентната тежест“ на наводненията, които засегнаха и най-големия град на юг на Тайланд, Хат Яй.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.