Говорителят на тайландското правителство Сирипонг Ангкасакулкиат заяви днес, че 162 души са загинали при наводнения в южната част на Тайланд, предава агенция Reuters.

Около един милион домакинства и повече от три милиона души са засегнати от проливните дъждове, които доведоха до наводнения в 12 провинции в южен Тайланд през последните няколко дни.

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул обяви по-рано извънредно положение в Сонгкла, позовавайки се на "безпрецедентната тежест“ на наводненията, които засегнаха и най-големия град на юг на Тайланд, Хат Яй.