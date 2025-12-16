ЗАРЕЖДАНЕ...
15-годишен нападна с нож съученици в училище до Москва, едно дете загина
Според информация от Telegram канала SHOT, нападението е извършено от 15-годишен деветокласник от същото училище. Мотивите му са неизвестни. Нападателят е бил задържан от пристигналите на място правоохранителни органи, когато тийнейджърът се е затворил в една от стаите, вземайки за заложник един от учениците.
Охранителят е в тежко състояние.
Life, позовавайки се на SHOT, съобщава, че при 15-годишния тийнейджър, нападнал училището в Горки-2, е намерен предмет, приличащ на самоделно взривно устройство.
Тийнейджърът е планирал да извърши терористичен акт и е възможно да е носил това устройство със себе си. В момента сградата на училището се проверява от специалисти за наличие на взривни вещества, за да се изключи опасност за учениците и персонала.
