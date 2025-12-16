Сутринта на 16 декември в училището "Успенская“ в селището Горки-2, близо до Москва, тийнейджър е извършил нападение с нож. Той е нанесъл удари на охранителя и на един от учениците – детето не е оцеляло. Следственият комитет е образувал наказателно дело, предаваСпоред информация от Telegram канала SHOT, нападението е извършено от 15-годишен деветокласник от същото училище. Мотивите му са неизвестни. Нападателят е бил задържан от пристигналите на място правоохранителни органи, когато тийнейджърът се е затворил в една от стаите, вземайки за заложник един от учениците.Охранителят е в тежко състояние.Life, позовавайки се на SHOT, съобщава, че при 15-годишния тийнейджър, нападнал училището в Горки-2, е намерен предмет, приличащ на самоделно взривно устройство.Тийнейджърът е планирал да извърши терористичен акт и е възможно да е носил това устройство със себе си. В момента сградата на училището се проверява от специалисти за наличие на взривни вещества, за да се изключи опасност за учениците и персонала.