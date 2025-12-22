Reuters.
Известно е, че АЕЦ "Кашивазаки-Карива“ се намира на около 220 км северозападно от Токио и беше сред 54-те реактора, които бяха спрени, след като земетресението и цунамито през 2011 г. разрушиха АЕЦ "Фукушима-Даичи“, което се превърна в най-тежката ядрена катастрофа след Чернобил.
След това Япония възобнови работата на 14 от 33-те реактора, които останаха в работно състояние, за да се отърве от зависимостта си от вносни изкопаеми горива.
"Кашивазаки-Карива“ ще бъде първата АЕЦ, която се използва от компанията Tokyo Electric Power Co (TEPCO), която управляваше аварийната АЕЦ "Фукушима“.
Журналисти съобщиха, че в понеделник асамблеята на префектура Ниигата гласува доверие на губернатора Хидео Ханазуми, който миналия месец подкрепи възобновяването на работата на централата.
Въпреки че законодателите гласуваха в подкрепа на Ханазуми, сесията на асамблеята разкри различия в обществото по отношение на възобновяването на работата на обекта, въпреки новите работни места и потенциалното намаление на сметките за електроенергия.
