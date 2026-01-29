BBC.
Колумбийските спасителни служби откриха мястото на самолетната катастрофа. Според предварителните данни няма оцелели.
Сред пътниците са били членът на Камарата на представителите на Колумбия Диоген Кинтеро и кандидатът Карлос Салседо. На борда са били и бившият член на общинския съвет на Оканя Хуан Давид Пачеко и съпругата му.
Самолетът Beechcraft 1900, пътуващ от Кукута до Оканя, загуби връзка с контролната кула на полета около 11:45 ч. местно време.
