Самолет на колумбийската компания Satena Airlines с 15 души на борда беше открит днес в планинския район Кататумбо в североизточната част на Колумбия, близо до границата с Венецуела, предава BBC.

Колумбийските спасителни служби откриха мястото на самолетната катастрофа. Според предварителните данни няма оцелели. 

Сред пътниците са били членът на Камарата на представителите на Колумбия Диоген Кинтеро и кандидатът Карлос Салседо. На борда са били и бившият член на общинския съвет на Оканя Хуан Давид Пачеко и съпругата му.

Самолетът Beechcraft 1900, пътуващ от Кукута до Оканя, загуби връзка с контролната кула на полета около 11:45 ч. местно време.