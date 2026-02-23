ЗАРЕЖДАНЕ...
15 души загинаха при катастрофа с хеликоптер в Перу
"Специални сили, в координация с Националната полиция, успяха да локализират хеликоптера Ми-17, с който вчера следобед беше загубена радиовръзка. Хеликоптерът беше намерен близо до град Чала Виехо, област Чала, провинция Каравели, департамент Арекипа“, се казва в изявлението.
Спасители, пристигнали на мястото на инцидента, са потвърдилиа смъртта на четирима членове на екипажа и 11 пътници, включително деца.
"Самолетът е бил на път за издирвателни и спасителни мисии, както и за оказване на помощ на общности, засегнати от наводнения, речни наводнения и други извънредни ситуации в региона на Арекипа“, се добавя в изявлението.
