Снимки, публикувани от местни медии, показват автобуса, лежащ с главата надолу по покрив край пътя, в град Тебелбала, на около 400 км. южно от Бешар, в южната част на страната, съобщава изданието.
Президентът на Алжир Абделмаджид Тебун заяви, че е "натъжен“ от инцидента и изрази съболезнованията си на семействата на жертвите.
