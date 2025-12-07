Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
14 души загинаха, а 34 бяха ранени след преобръщане на автобус с пътници по маршрута между Бешар и Тиндуф, в далечния юг на Алжир, съобщиха днес местни служители на гражданската защита, предава UrduPoint.

Снимки, публикувани от местни медии, показват автобуса, лежащ с главата надолу по покрив край пътя, в град Тебелбала, на около 400 км. южно от Бешар, в южната част на страната, съобщава изданието.

Президентът на Алжир Абделмаджид Тебун заяви, че е "натъжен“ от инцидента и изрази съболезнованията си на семействата на жертвите.