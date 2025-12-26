wionews.
Нападението е станало около 16:30 ч. местно време, според представител на компанията Yokohama Rubber Mishima Plant в град Мишима. Представителят добавя, че пет или шест души са били намушкани с нож, като на мястото е била разлята течност.
Полицията е заявила, че заподозреният нападател е задържан. Води се разследване, за да се установят подробностите около инцидента. Обществената телевизия NHK съобщи, позовавайки се на полицията и пожарната, че 14 души са били откарани в болница. Състоянието на жертвите не е ясно.
