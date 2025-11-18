Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
12 души, включително девет деца, загинаха при пожар в двуетажна частна къща в Туркестанска област на Казахстан, съобщи регионалният Департамент за извънредни ситуации (ДИС), предава Tengri News

"Получено е съобщение за пожар в двуетажна частна къща в село Алгабас в района на Жетысай. <...> По време на разследването и потушаването на пожара трима души в безсъзнание са евакуирани от дома и предадени на екип на линейка. Вътре са открити дванадесет тела на загинали, включително девет деца“, обви ДИС.

На мястото на инцидента работят служби за спешна помощ. Започнато е разследване за установяваване причината за пожара.

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев изрази съболезнованията си на роднините на загиналите при пожара, съобщи пресслужбата на казахстанския лидер. На правителството и ръководителя на регионалната администрация на Туркестан са възложени инструкции да окажат цялата необходима помощ на близките на загиналите и да проведат разследване на причините за трагедията, подчерта пресслужбата.