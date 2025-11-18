Tengri News
"Получено е съобщение за пожар в двуетажна частна къща в село Алгабас в района на Жетысай. <...> По време на разследването и потушаването на пожара трима души в безсъзнание са евакуирани от дома и предадени на екип на линейка. Вътре са открити дванадесет тела на загинали, включително девет деца“, обви ДИС.
На мястото на инцидента работят служби за спешна помощ. Започнато е разследване за установяваване причината за пожара.
Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев изрази съболезнованията си на роднините на загиналите при пожара, съобщи пресслужбата на казахстанския лидер. На правителството и ръководителя на регионалната администрация на Туркестан са възложени инструкции да окажат цялата необходима помощ на близките на загиналите и да проведат разследване на причините за трагедията, подчерта пресслужбата.
