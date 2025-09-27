ЗАРЕЖДАНЕ...
|Звездна сватба на хоризонта, обвита в пълна тайна
Актрисата ще сключи брак с музикалния продуцент в присъствието на най-близките си приятели, сред които се откроява името на Тейлър Суифт.
Според Daily Mail последните приготовления за строго пазената в тайна церемония вече текат. Изданието публикува серия снимки на работници, които изграждат големи шатри и охранителни съоръжения в частно имение. Огромните конструкции са планирани за около 300 гости.
И по всичко изглежда, че влюбените не пестят средства за пищната сватба. Твърди се, че само мерките за сигурност възлизат на около 300 000 долара.
Щастливата двойка е наела впечатляващия хотел El Encanto за гостите си за целия сватбен уикенд, пише Page Six. Крайбрежното убежище е собственост на съоснователя на Tinder Джъстин Матийн и е любимо място за отдих на звездите от Холивуд.
Докато подготовката върви с пълна сила, TMZ засече най-близката приятелка на булката – Тейлър Суифт да пристига за големия ден. Певицата е заснета да каца в Санта Барбара още в петък. Звездата остана скрита от погледите, явно избягваща излишна публичност. Изданието добавя и, че Тейлър е забелязана да пристига с голяма бяла кутия - вероятно сватбен подарък за младоженците.
Въпреки че подробностите около церемонията се пазят в тайна, очаква се тя да се състои в събота, като сред поканените гости, освен Суифт, се открояват имената на Травис Келси, Стив Мартин и Парис Хилтън.
Дълго време Бланко и Гомес са само приятели. Сближават се след съвместната си работа по песента от март 2019 г. “I Can’t Get Enough". Едва през 2023 г. обявяват публично връзката си. Според медиите Бени е направил предложението в непринудена атмосфера, поднасяйки диамантен пръстен на стойност около един милион долара. А щастливата булка побърза да се похвали в социалните мрежи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
