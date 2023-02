© Звездите понякога се превръщат в падащи звезди. Попфолк изпълнителите Азис и Лидия паднали от сцената по време на участие, а холивудската актриса Нина Добрев, докато празнува на яхтата си, се озовава паднала зад борда и ранено коляно.



Приземяване



Краля на попфолка Азис, слизайки от сцената по време на участие, паднал върху маса в нощен клуб в столицата. На видео, разпространено в мрежата, се вижда как певецът иска да слезе, но по неприятно стечение на обстоятелствата това се случва по бързата процедура. Той успява да си удари здраво главата в бара, буквално пробвайки да го разбие. За щастие инцидентът се разминал с някаква по-сериозна травма за изпълнителя.



Друг куриозен случай е колежката му Лидия. Певицата също падна от сцената по време на участие. Самата тя не се смущава от подобни случки, а за инцидента става ясно от нейния Инстаграм профил. Дори сама осмива себе си, написвайки към видеото: "Видях едни 10 лева и се хвърлих да ги взема първа“. Момичето се разминава без наранявания и продължава участието си.



Миналата година музикално шоу "Звездите в нас" по NOVA стартира с ужасен инцидент, който без малко да извади от строя една от участничките. Става въпрос за Елена Огнянова Дуралиева от Раднево, която влезе в обувките на Лили Иванова и с таланта си взриви публиката и зрителите. По време на репетициите е претърпяла ужасен инцидент. Това стана ясно, когато участничката се появи с подута и кървава долна устна.



Коляно



Канадската актриса с български корени - Нина Добрев, разказа преди няколко месеца за нелеп инцидент, който претърпяла на яхта. Звездата от "Дневниците на вампира“ коментира, че на нея все й се случват непредвидими неща. "Искате ли да бъдете домакин на 3-дневно яхтено парти на Гран при на Монако? Какво може да се обърка? Когато аз съм замесена, винаги се случва нещо", написа актрисата в Инстаграм и показа ожуленото си коляно и как един от служителите на яхтата превързва наранения й крак. На стори в профила си Добрев добави: "Това съм аз, точно след като пропуснах стъпалото на слизане от яхтата и паднах зад борда", като се разбира, че това е причината за нейната контузия.



Антибиотик



Фолкпевецът Крум е бил нахапан от куче. Музикантът признава, че това му се случва за първи път, а след инцидента са му ударили инжекция против тетанус. "Кучето се нарича Меро и е от породата "Нюфаундленд“, размерът му е като мечка. То ми е приятелче, познаваме се много добре и от доста време си играем заедно. Потупването по нослето е най-малкото, което съм му правил. Затова бях в шок, като ми захапа ръката като пържола“, разказа пред "Телеграф“ Крум. Той разкри, че животното по никакъв начин не показало, че нещо е раздразнено, нито е излаяло. "Даже и аз не издадох звук, като ми текна кръвта, а то тръгна след мен, чудейки се какво е станало“, добавя музикантът. Ден след инцидента той сподели, че ръката му е цялата изтръпнала и дори е ходил отново на лекар. "Много ми е зле, цялата е подута и не мога да си свивам два от пръстите. Оказа се, че въпреки инжекцията се е развила инфекция и няма как да мине само с нея, затова ми изписаха антибиотик. Но въпреки случилото се не съм намразил кучето, напротив – оставаме си приятели, просто ще внимавам повече вече, приемам това като урок за мен“, сподели още Крум. Въпреки болките няколко часа след бинтоването на ръката му той се качи на сцената.



Бинт



Писателят Алек Попов се е порязал на ренде и показа резултата в социалните мрежи. "Мастер шеф! Личен принос към изкуството на самоиронията. Само няколко часа след поста за силата да се смеем над собствените си беди. Everything is connected… както казват с мистичен трепет героите от сериала The Manifest. Най-топли благодарности към лекарите от Пирогов! P.S. V рендета впрочем трябва да се забранят със закон!“, написа в нета авторът на "Мисия Лондон“ и "Сестри Палавееви“. Той показа и бинтования пръст върху рендето. "Редовно стават бели! Една моя роднина едва не се осакати и го хвърли. Дяволски уред“, добави още Попов. По-късно писателят поясни пред "Телеграф“: "Това все пак е дребен битов инцидент, който не заслужава чак такова внимание. Нямам проблеми с писането. То е в главата. Случват се далеч по-страшни работи. Впрочем тези рендета наистина са много опасни и както разбирам мнозина са пострадали от тях. Поне да не ги рекламират. Избягвайте такива опасни инструменти“.



Количка



Младата певица и модел Биляна Лазарова – Биляниш проплака в социалните си мрежи след случай, провокирал аркада на веждата й. Изпълнителката показа пред почитателите си, че горната част на клепача й е раздвоен и кърви. "Да имаш дете, не е толкова яко“, написа тя. Оказва се, че дребното момченце блъснало майка си с количка, докато си играели.



Порше



Колежката й Диона претърпя катастрофа преди месец на магистрала "Тракия“. "Случи се на 8 януари на 243 км от магистрала "Тракия“, докато се прибирах от участие в Ямбол. Бях заспала в колата и се доверих на това, което ми казаха шофьорът и фотографът. Те казаха, че сме минали през някакъв камък, като това беше и версията пред полицията“, разказа изпълнителката. Наскоро певицата се похвали с новата си придобивка - порше. Новата й кола беше в окаяно състояние от случилото се: "Ден след инцидента, когато се прибрах от болницата след прегледите, оставих колата на сервиз. Тя е с много щети и е спряна от движение, джантите са й счупени, гумите спукани, едната гума дори изхвърча. Колата я купих преди един месец, нова е, а ремонтът ще струва хиляди предвид това, че колата ми е Порше“, споделя тя. Като добавя, че самата тя не е пострадала физически: "Нямам сериозни наранявания, само си ударих главата, а след това ми потече кръв от носа, но не знам дали е от удара, или от притеснение“. Изпълнителката е измамена от шофьора и другия пътник въпреки доверието, което им е дала: "Това с камъка не е истинската версия, тъй като моят фотограф ми каза след това, че не е имало никакъв камък на пътя, а шофьорът просто се е обърнал да си вземе якето в движение и е изгубил контрол над автомобила. Той ми се скара и ми държа тон, защо аз съм казала истината пред медиите. Щяла съм да му разваля по този начин отношенията с шофьора, заради когото се случи този инцидент“, сподели Диона. Тя отсече, че вече е уволнила и двамата. "Повече няма как да работя с тези хора, които даже не си признаха истината пред полицията. Той до последно твърдеше, че няма вина и повтаряше за някакъв камък“, допълни певицата.



Режисьорът на Меган Фокс с потрошена кола



Режисьорът на Меган Фокс - Скот Дейл, намери колата си потрошена в София. За този инцидент се ожали самият той в социалните мрежи, където документира най-интересното от престоя си у нас. Неприятният инцидент става на 19-ия ден от снимките на новия му филм "Подчинение“, в който участват Меган Фокс и Микеле Мороне. Късно през нощта след снимките той се натъкнал на спуканото предно стъкло. Без да съобщава подробности, Си Кей пусна снимката, от която може да се предположи, че по возилото му е хвърлен камък. Това се случва само два дни след като режисьорът бе изненадан от свои почитатели с кошница с бонбони и шампанско. Подаръкът бе придружен с картичка с посвещение от Галина, Георги и Биляна. Същата нощ и Меган Фокс реши да покаже част от стаята си в София. На маса тя е сложила рамка с 6 от най-любимите си снимки с гаджето Машин Гън Кели. Пред тях има две ароматни свещи, купичка с черни камъчета, опушен кварц, влакнест гипсов селенит и статуетка на Буда. Най-отпред е махалото, за което актрисата пише: "Махалото казва, че вие момчета трябва да започнете да обмисляте по-нюансираните равнища на троленето“. Дали заради неприятностите на режисьора или е за тези, които я плюят, не е ясно.