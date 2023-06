Звезда се превърна в диамант

© Учените са открили звезда, която е в процес на кристализация в небесен диамант.



Звездата е бяло джудже - изсъхналата обвивка на слънцеподобна звезда, която е изгорила по-голямата част от горивото си, преди да се срине. За звездите с ядра, изградени предимно от метален кислород и въглерод, процесът на охлаждане, който следва колапса на бялото джудже, в крайна сметка ще доведе до кристализирането на звездата в гигантски диамант.



Този процес обаче е толкова бавен, че изследователите не смятат, че някоя звезда във Вселената действително се е превърнала в огромно блестящо кълбо; учените смятат, че такъв преход би отнел един квадрилион години, а Вселената е само на 13.6 милиарда години (квадрилион е хиляда трилиона, а трилион е хиляда милиарда).



Сега обаче изследователите са на мнение, че са открили звезда, която се намира в ранните етапи на този преход. Звездата, наречена HD 190412 C, се намира на около 104 светлинни години от нас в четиризвездна система, наречена HD 190412. Изследователите са изчислили температурата на звездата - около 6300 градуса по Целзий, което я поставя в диапазона на кристализиращо бяло джудже.



Тъй като в системата има и други звезди, които все още не са се разпаднали до състояние на бяло джудже, изследователите успяха да използват състава на тези все още горящи звезди, за да определят колко метал има в ядрото на бялото джудже. Те също така изчислиха възрастта на звездата на около 4.2 милиарда години.



От ключово значение за изчисленията е и точното разстояние на звездната система от Земята, тъй като то влияе върху яркостта на светлината, идваща от намаляващото бяло джудже. Изследователите са използвали данни от мисията "Гая" на Европейската космическа агенция, която има за цел да направи триизмерна карта на един милиард звезди в Млечния път.



С помощта на тази информация екипът моделира охлаждането на бялото джудже с течение на времето, потвърждавайки първия случай на кристализиращо бяло джудже с известна възраст. Тъй като има и други системи, подобни на HD 190412, включително звездната система, в която се намира ярката звезда Сириус, изследователите съобщават, че в космическото пространство може да има и други кристализиращи бели джуджета.



Откритията са публикувани на 5 юни в базата данни за предпечат arXiv и са приети за публикуване в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.