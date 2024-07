Звезда от сериала "Дневниците на вампира" има повод да почерпи

© На 23-ти юли 2024-та година 42-рия си рожден ден отбелязва популярният актьор Пол Уесли.



Пол Уесли, роден като Павел Томаш Василевски на 23 юли 1982 г., е добре известен с ролята си на вечно мрачен, но сладък вампир в хитовия сериал "Дневниците на вампира". През годините актьорът става все по-известен и печели стотици награди за работата си.



Родителите му са поляците Агнешка и Томаш Василевски, въпреки че е роден в Ню Брънзуик, Ню Джърси, САЩ. Отгледан е в град Марлборо в Ню Джърси. Уесли има трима братя и сестри - по-голяма сестра на име Моника Емара и две по-малки сестри - Джулия и Лия.



Докато навърши 16 години, актьорът се връщал за четири месеца всяка година в родината си Полша. В резултат на това той говори както английски, както и полски. Посещава гимназията Marlboro и академията Christian Brothers в Ню Джърси.



Уесли започва да учи актьорско майсторство в Ню Йорк, но вместо това решава да се прехвърли в подготвителното училище Lakewood в Ню Джърси. Играл е в сапунената опера "Пътеводна светлина". По-късно Уесли посещава университета Рутгерс, но се отказва след един семестър учене, когато му предлагат повече роли и той смята, че може да направи кариера с актьорство.



Актьорът дебютира през 2001 г. като Люк Кейтс във филма "Wolf Lake". През 2008 г. се появява във филма "The Russell Girl“. Става все по-популярен и изиграва няколко роли в многобройни телевизионни предавания, като "24“, "American Dreams“, "Cane“, "Guiding Light“ и "The OC“.



Пол Уестли придобива истинска слава с ролята Стефан Салваторе в "Дневниците на вампира" от 2009 г. Той също така се е появявал в редица филми като “Before I Disappear," “Amira and Sam," “The Late Bloomer," “Shot in the Heart," “Peaceful Warrior," и “The Baytown Outlaws,".