ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Звезда от "Игри на волята" се ожени
Двамата си казаха "да“ по време на приказна горска сватба, далеч от градския шум, сред зеленина и аромати на бор.
Събитието се проведе в интимна и стилна обстановка — дървени арки, украсени с бели рози, гирлянди от светлини и естествени материи създаваха усещане за хармония с природата. Мария блестеше в ефирна рокля с дантела, а Георги бе заложил на семпъл, но елегантен стил – костюм и синьо елече с папийонка в същия цвят. По време на купона булката облече и втора рокля - къса и секси.
Сред специалните гости бяха водещият на "Игри на волята“ Павел Николов и неговата половинка Кристин, които поздравиха младоженците с прочувствени думи.
Ритуал
След ритуала гостите се насладиха на празнична вечеря и много танци до късно. Припомняме ви, че след участието си в "Игри на волята 6", Гешев категорично заяви как зад успеха му несъмнено стои подкрепата от неговата половинка в живота - Мария. Именно тя е човекът, когото Гешев вижда първи след финала. Оказва се, че Мария му е спретнала романтична изненада. Гешев се прибрал в хотела и първо на Мария се обадил. Тя обаче му казала, че е пред вратата на стаята, в която настанили Гризлито, а заминала за Крапец, където били настанени участниците, в седмицата на финалите. Така тя всеки ден очаквала обаждане от любимия, за да го изненада, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1047
|предишна страница [ 1/175 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: