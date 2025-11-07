ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Зуека с нова доста различни визия
Днес той изглежда по-различно от всичко, което сме свикнали да виждаме на малкия екран – Зуека е пуснал брада и сякаш напълно е променил стила си. Новата му визия предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и вдъхнови мнозина с усещането за спокойствие и свобода, което излъчва.
Снимка с новия имидж на Зуека наскоро сподели актрисата Йоана Темелкова, която заедно със съпруга си, актьора Мартин Гяуров, беше на почивка в Испания.
Кадърът, публикуван в социалните ѝ профили, показва усмихнатия Васил Василев с прошарена брада, небрежен стил и онзи познат топъл поглед, който сякаш казва повече от думи.
Мнозина фенове веднага забелязаха промяната и не скриха възхищението си – "Истински артистичен“, "Едно ново излъчване“, "Зуека си е същият – просто по-мъдър“ гласят част от коментарите.
След като напусна България през 2021 г., Зуека се отдаде изцяло на рисуването и създаването на изкуство. Днес той представя картините си в различни галерии, а почитателите му следят с интерес всяка нова изложба. Темите му са пъстри, позитивни и винаги с намигване – точно като неговия хумор.
Промяната във външния му вид – новата брада и артистичният стил – е не просто моден акцент. Тя изглежда като естествено продължение на вътрешната му трансформация.
Брадата му сякаш символизира новата му философия: да живееш по-бавно, по-истински, без излишна суета.
И може би именно това е най-вдъхновяващото – че зад брадата и новия стил стои същият Зуек, който винаги е бил различен, истински и обичан, пише Edna.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1104
|предишна страница [ 1/184 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: