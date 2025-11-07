Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Зуека с нова доста различни визия
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:59Коментари (0)51
©
Васил Василев – Зуека отдавна е сред най-разпознаваемите лица на българския шоубизнес – актьор, комик, телевизионен водещ, а в последните години и художник, който живее в Испания.

Днес той изглежда по-различно от всичко, което сме свикнали да виждаме на малкия екран – Зуека е пуснал брада и сякаш напълно е променил стила си. Новата му визия предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и вдъхнови мнозина с усещането за спокойствие и свобода, което излъчва.

Снимка с новия имидж на Зуека наскоро сподели актрисата Йоана Темелкова, която заедно със съпруга си, актьора Мартин Гяуров, беше на почивка в Испания.

Кадърът, публикуван в социалните ѝ профили, показва усмихнатия Васил Василев с прошарена брада, небрежен стил и онзи познат топъл поглед, който сякаш казва повече от думи.

Мнозина фенове веднага забелязаха промяната и не скриха възхищението си – "Истински артистичен“, "Едно ново излъчване“, "Зуека си е същият – просто по-мъдър“ гласят част от коментарите.

След като напусна България през 2021 г., Зуека се отдаде изцяло на рисуването и създаването на изкуство. Днес той представя картините си в различни галерии, а почитателите му следят с интерес всяка нова изложба. Темите му са пъстри, позитивни и винаги с намигване – точно като неговия хумор.

Промяната във външния му вид – новата брада и артистичният стил – е не просто моден акцент. Тя изглежда като естествено продължение на вътрешната му трансформация.

Брадата му сякаш символизира новата му философия: да живееш по-бавно, по-истински, без излишна суета.

И може би именно това е най-вдъхновяващото – че зад брадата и новия стил стои същият Зуек, който винаги е бил различен, истински и обичан, пише Edna.bg.

Още по темата: общо новини по темата: 1104
07.11.2025 »
07.11.2025 »
07.11.2025 »
07.11.2025 »
06.11.2025 »
06.11.2025 »
предишна страница [ 1/184 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
10:35 / 05.11.2025
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
13:17 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:43 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Катастрофа с мигранти след гонка в Бургас, има много жертви
Специализирани полицейски операции в страната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: