|Зрителите не искат Йовица в "Ергенът: Любов в Рая"
Художникът рисува картини на бул. "Витоша" в София. Това е работата на Йовица, който не може да се похвали със стабилни доходи и сериозна трудова дейност. Македонецът таи голяма злоба към останалите жени и мъже и това все повече си личи. Той е и отвартително нахален, като почти насила искаше да накара козметичката Филипа да прави секс с него. Разликата в темперамента на двамата не остана незабелязана от останалите риалити герои.
"Йовица е по-настъпателен, влиза остро на Филипа, притиска я, иска да имат интимност, докато тя обича по-бавно да действа“, коментира коафьорката Хени. Инфлуенсърката Габи обаче заподозря, че македонецът е пробил камъка. "Подочувам аз, че в къщата е имало някакви сексове. Художникът май не е могъл да въздържи своята четка!“, пусна пикантен слух тя.
Йовица и Филипа все пак стигат до финала на шоуто, където художникът й подарява пръстен, но се разделят веднага след като напускат "Ергенът". Издаде ги таен вайбър чат, който се разпространи в мрежата. В него Филипа обяснява подигравателно как след финала на предаването ще започнат да я канят в подкастове като победителка, а тя вече е с друг мъж.
"А този наглец, ми прилича малко и на македонски шиптър, тоест албанец", "Като фурма е в главата, но самочувствието и наглостта му нямат край. Точно такъв типаж са домашните насилници!“, "Отвратителен тип! Грозен, нагъл, прост, заядлив!“, "Вън от България!" – зоват зрителите към беззъбия македонец.
34-годишният художник е млад човек, а е с покъртителна усмивка и няколко липсващи зъба, но със завидно самочувствие. "Да беше посетил зъболекар преди да влезеш в предаването! Срамота е, младо момче си! Кърлеж!“ и "В МакедонияТА зъболекари нямате ли?“ – питат го зрители в инстаграм, а Йовица трие коментарите им, пише "Уикенд".
