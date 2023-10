Знаково събитие в София! Горди сме, че в неговите вени е текла българска кръв и че България допринася за това велико откритие!

© Българската академия на науките отбеляза 120 години от рождението на Джон Атанасов, създал първия цифров електронен компютър, с научна сесия, която се проведе в зала "Проф. Марин Дринов“ на Академията. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски откри събитието като подчерта, че откритието на Джон Атанасов е несъмнено най-голямото в технологично отношение за XX век.



През 1983 г. Джон Атанасов получава най-високото звание за чуждестранен учен и е избран за чуждестранен член на БАН, каза акад. Ревалски. Може само да се гордеем, че в неговите вени е текла българска кръв, и неговият произход по бащина линия е български, и че по този начин България допринася за това велико откритие, което доведе до изключителен напредък не само в областта на технологиите, подчерта в изказването си акад. Юлиан Ревалски.



По време на научната сесия в БАН акад. Кирил Боянов представи презентация на тема "Джон Атанасов – откривател на цифровото смятане“. България първа признава приносите на откритието на Джон Атанасов за основните принципи на цифровото смятане, база на съвременните компютри, каза акад. Боянов.



Акад. Кирил Боянов, Георги Алипиев и акад. Благовест Сендов към края на 60-те години откриват, че корените на Джон Атанасов най-вероятно са български, защото не са били сигурни по онова време. След това Джон Атанасов е поканен и пристига в България. Той получава признание в САЩ, но доста по-късно от това в България.



На научната сесия проф. Джон Густафсон, изтъкнат специалист в областта на компютърните науки и ръководител на екипа, пресъздал оригинала на компютъра “Атанасов-Бери", се включи онлайн от САЩ, за да разкаже за работата си с лекцията "Ten persistent myths about Atanasoff-Berry computer“.



В сесията опит споделиха изявени изследователи в областта на компютърните науки и лауреати на наградата "Джон Атанасов“ на Президента – тазгодишният носител на наградата д-р Марин Буков, Светлин Наков и Зорница Козарева.



След церемонията в президентството д-р Буков представи в БАН презентация на тема "Applications of Reinforcement Learning in Developing Quantum Technologies“. Д-р Светлин Наков говори за света на artificial intelligence (AI ) за ежедневието – ChatGPT, Bard, Claude, prompt еngineering – новите инструменти и как могат да четат научи статии и да отговарят на въпроси върху тях. Д-р Зорница Козарева сподели своя опит и постижения в областта на изкуствения интелект.