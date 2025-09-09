Знаете ли защо някои лекарства трябва да се приемат с храна?

© Със сигурност сте получавали съвет поне веднъж да приемате лекарствата си по време на ядене или да не пиете предписаните ви медикаменти с кока-кола, а също и да избягвате консумирането на грейпфрут.



Стотици лекарства имат инструкции за прием, които включват и храна. Тъй като повечето хора над 50-годишна възраст взимат хапчета всеки ден, в даден момент от живота си ще ни се наложи да се запознаем с инструкциите към тях, които включват и хранене и някои от тях може да ни изглеждат дори доста странни. Ако лекарството не се приема според указанията, то може да няма ефект.



Или още по-лошо - да доведе до странични ефекти или да повиши степента на проявление на тези, които вече са се появили. Времето на хранене, размерът на порцията и видовете консумирани продукти и напитки често влияят върху начина, по който тялото реагира на медикамента. Когато се храним, в тялото протичат много физиологични промени, включително повишен приток на кръв към червата, жлъчна секреция и промени в pH (киселинността), както и в подвижността на червата.



Тези процеси понякога "дозират“ погрешно количеството лекарство, абсорбирано от червата в кръвния поток и това променя реакцията на организма спрямо него. Някои лекарствени средства се препоръчва да бъдат изпивани с храна, точно заради тези процеси, които в други случаи увеличават абсорбираната доза.



Понякога промените в чревните секрети и храносмилателния процес могат да намалят ефективността на лекарството. Част от антибиотиците е най-добре да се приемат на празен стомах, тъй като може да са по-малко ефективни след продължително излагане на киселинни условия, както става, когато се храним.



Храната може да действа и като физическа бариера по повърхността на чревната стена и така да пречи на абсорбирането. Определени хранителни компоненти, като калций или желязо, дори е възможно да направят химична реакция и да се свържат с някои от лекарствата. Това също намалява абсорбцията им в кръвния поток и ги прави по-малко ефективни. Поради тази причина лекарствата за остеопороза трябва да се приемат на гладно и само с малко вода. От друга страна, ако пиете определени медикаменти с храна, това може значително да намали риска от появата на странични ефекти.



Такива са тези за диабет, принадлежащи към групата медикаменти, известни като сулфонилуреи, при които така спада рискът от силно понижаване на кръвната захар.



Връзката между размера на порцията и ефекта на лекарството все още не е проучена подробно, но вече има ясни индикации за това взаимодействие. Определени медикаменти намаляват усвояването на мазнините от храната, което подпомага загубата на тегло, така че можете да използвате този допълнителен ефект, за да постигнете максимален резултат, ако целите здравословно отслабване. Съставът на блюдото също оказва влияние - високото съдържание на фибри, протеини или мазнини въздейства върху усвояването на някои лекарства, а чаят, кафето, млякото и плодовият сок – върху действието им в организма.



Млечните продукти трябва да се избягват два часа след прием на антибиотици но могат да се консумират по друго време. Има голяма вероятност да се наложи напълно да избягвате грейпфрута, тъй като има риск той да промени преработването на някои лекарства и това да причини странични ефекти.



Експертите препоръчват внимателно да четете листовките за начина на употреба на лекарствата, където се упоменават и точни препоръки за съвместимостта с храни и напитки.



Таблетките и капсулите е добре да се приемат с вода, освен ако изрично не е указано друго. Когато на етикета пише "приемайте с храна или след хранене“, това означава, че лекарството трябва да се изпие заедно с храната или най-късно половин час след това, пише zdrave.to. За да изпълните правилно препоръките "на гладно“, през предходните два часа не бива да сте яли, нито пили и трябва да изчакате поне половин час след приема на съответния медикамент, преди да седнете на масата. И накрая, важно е да приемате лекарствата по едно и също време всеки ден.