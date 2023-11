Знаете ли коя е любимата песен на Queen на Брайън Мей?

© Заедно с легендарната група Queen, Брайън Мей създаде десетки песни, завинаги станали част от съзнанието и сърцата на публиката. Въпреки трагичната кончина на певеца Фреди Меркюри преди повече от 30 години, групата остава една от най-популярните на планетата и позицията им на върха на музикалната планина е здраво циментирана.



Докато хитове като "Bohemian Rhapsody“, "Don’t Stop Me Now“, "Under Pressure“ и "We Will Rock You“ са познати дума по дума от почти целия свят, китаристът предпочита по-малко ценения им материал. Както при много други изпълнители, това вероятно се дължи на огромната популярност на хитовете им.



Става ли въпрос за изпълнение на живо, няма песен, която Мей обича да изпълнява повече от "We Will Rock You“. Несравнимо усещане на чисто ласкателство преминава през тялото му, когато завъртят ударното парче пред претъпкана арена в Манхатън или Мюнхен. Това не означава обаче, че именно този хит е любимата му песен на Queen.



По време на разговор в предаване, Мей сподели: "Все още обичам да свиря всички, честно. Трябва да кажа We Will Rock You. Особено защото сега е моментът, в който пускаме отново мюзикъла, кръстен на тази песен. Винаги ме кара да се чувствам добре", пише сп. Far Out.



Любимата му песен на Queen обаче е "The Miracle“ ("Чудото"), която групата никога не е свирила на живо. Това е лична песен, написана от Меркюри малко преди смъртта му, а по всяка вероятност причината, поради която не са я изпълнявали е, че никой друг певец не може да я изпее достатъчно добре.



В канала на групата в YouTube, Мей разкри: "Една песен, която не всеки знае, се казва "The Miracle“, написана от Фреди. Винаги съм смятал, че има странна, уникална магия в нея. Особено защото Фреди я написа в период, когато му е било адски трудно да бъде оптимист, и просто е много красива“.



Песента не е сред най-обичаните от феновете. При издаването й през 1989 г. китаристът коментира: "Сравниха ни със земята за нея в Англия. Всички я мразеха по някаква причина. Явно хич не е яко да си идеалист във Великобритания в момента“.