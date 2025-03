Знаете ли, че цитрусовите плодове могат да навредят на добрия нощен сън?

© Всички знаем, че какво ядем е от значение за здравето ни, но това включва и повишеното внимание какво консумираме преди лягане. Някои храни могат да причинят безсънна нощ, което е вредно за цялостното ни благосъстояние. Добрият нощен сън презарежда ума и тялото, но също така е жизненоважен за мозъчната функция, имунитета, развитието на растежа и др.



Това е едно от основните неща, от които тялото ни се нуждае, за да остане здраво, но много хора имат проблеми със съня през нощта. Според Sleephealthorg, удивителните между 50 и 70 милиона американци не получават препоръчителните 7-9 часа сън на нощ. И подобни проблеми далеч не са само в САЩ.



Всички знаем, че е добре да не ядем пържено, шоколад или тежки храни преди да заспим, но според диетолозите е добре да избягваме и цитрусите.



Плодовете за десерт са здравословен вариант, но цитрусовите плодове могат да навредят на добрия нощен сън. Тай като цитрусите, като грейпфрута например, са кисели, могат да причинят киселини или киселинен рефлукс.



Лежането в леглото след ядене на портокал например е възможно да създаде усещането, че храната се връща обратно в хранопровода и/или да усетим неприятен вкус на стомашна киселина в устата. Всичко това е в състояние да попречи на заспиването или да ни събуди посред нощ, уточнява Eat This Not That, цитиран от lifestyle.bg.