Еврото е в обръщение от 1999 г. като разчетна единица и от 2002 г. като физическа – и днес е официална валута в 20 държави. Въпреки широкото му разпространение, има интересни и често пренебрегвани факти.В тази класация ви представяме пет любопитни факта за еврото, които може би не знаете – от дизайна на банкнотите до това от какъв материал са изработени те, пише businessnovinite.bg.Какво общо имат Астерикс, откриването на Антарктида и парк Гюел? Европейският съюз е отдал почит на тези три и още 385 исторически събития, годишнини, личности и места, като е пуснал в обращение възпоменателни монети от 2 евро. Всяка страна може да издава до 2 възпоменателни монети от 2 евро годишно. Гърция е първата, която го прави – по повод Олимпийските игри в Атина през 2004 г.Както Европейският съюз, така и еврото са световни лидери в емитирането на "зелени облигации“ – ценни книжа, предназначени за финансиране на проекти с положително въздействие върху околната среда и климата.През 2020 г. 49% от всички зелени облигации в света са били емитирани в евро, а 51% – от институции на ЕС.Хартията за банкноти се произвежда основно от памучни влакна – т.нар. "памучни отпадъци“ (cotton noils), които са страничен продукт от текстилната индустрия.През 2019 г. за производството на евробанкноти са използвани приблизително 5 210 тона памучни влакна, като 57% от тях са били сертифицирани като добити от устойчиви източници. В бъдеще целта е всички евробанкноти да се произвеждат от устойчив памук.Настоящата серия банкноти, наречена серия "Европа“, изобразява прозорци и врати от едната страна – символ на европейската ценност, която е откритост и мостове от другата страна – символ на свързаност и комуникация. Всяка банкнота представя важен архитектурен стил от европейската история, но нито един от прозорците, вратите или мостовете не съществува в действителност – поне до момента, в който холандският дизайнер Робин Стам не решава да възпроизведе тези въображаеми мостове в холандския град Спейкенисе.През декември 2021 г. ЕЦБ обяви планове за нов дизайн на евробанкнотите, който се очаква да бъде готов до 2024 г.Първата серия евробанкноти, която беше пусната в обращение през 2002 г., когато еврото беше въведено като валута. Тя включва седем различни номинала: 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.Тези банкноти постепенно се заменят от втората серия, известна като серия "Европа“. Най-често използваната банкнота от тях е тази от 50 евро, с 13,6 милиарда броя в обращение.