|Златка Райкова: Той беше грешка
"Аз съм диване, а не дама“, определя персоната си дългокраката моделка.
За своите 39 години русокоската, която сама си изкарва парите, неведнъж си е патила в любовта. Грешките изграждат силен характер у Злати, която изобщо не цепи басма на мъжете с комплекси.
"Аз не готвя, защото нямам време! Ако някой намира в това причина да не ме обича, значи наистина не ме обича“, смята пиперливата плеймейтка.
Като видна публична личност силиконката живо се интересува от новите риалитита. Най-любимото й, разбира се, е "Биг брадър“ и го следи с интерес.
"Ще коментираме скоро“, планира бившата на Джизъса.
Русото изкушение цели два пъти превзема най-известната къща у нас. Първото й участие е през вече далечната 2013-а, което се оказва ключово в живота й.
"Израснах много в сезона. За мен беше преломен момент“, спомня си топкрасавицата.
През 2018 г. моделката за втори път е сред звездите на формата. Тогава тя влиза в риалитито заедно с бившия си мъж - футболиста Благой Георгиев. Връзката им е сравнително нова и сериозна. Двамата просто летяха на крилете на щастието, показват любов като от приказките. Навън плеймейтката и футболистът създават семейство и син Благой-младши. Но като всяка приказка и тяхната си има край.
"Не бях добър човек с него. Той не извличаше от мен нищо, агресираше ме. Просто чакахме момента, в който всичко ще приключи“, категорична е Златка, която отчита отношенията си като "грешка“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
