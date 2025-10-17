Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Журналистът Борислав Цаков: Всесезонните гуми стават все по-популярни, тъй като са по-изгодни, а зимите стават все по-меки
Автор: Ася Александрова 11:31Коментари (0)28
© Фокус
Нормално е в средата на октомври да сложим зимните гуми. Грешно е да чакаме да дойде сняг и температурите да паднат под нулата, за да ги сменим. Зимните гуми започват да работят добре при температура около 7 градуса. Това каза журналистът Борислав Цаков от "Прес Авто Клуб България“ в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.

Всесезонните гуми стават все по-популярни напоследък, тъй като са по-изгодни, а зимите стават все по-меки и почти без сняг, отбеляза той.

Задвижването 4Х4 няма отношение към спирането в зимни условия, отношение имат отново гумите на автомобила, заяви журналистът.

Борислав Цаков коментира и все по-широкото навлизане на електрически автомобили в България. У нас липсват стимули за закупуване на електрически автомобили, но въпреки това българите купуват. Продължава да расте търсенето на електрически автомобили и в Европа, но вече със значително по-ниски темпове, допълни той. Причините за това са няколко.

"Цената на тока в зарядните станции е почти равностойна на тази на бензина, с който може да изминете същите километри с друг автомобил. Т.е. от тази гледна точка електрическият автомобил вече не е толкова изгоден. В много държави имаше субсидии за подпомагане при покупка или смяна на такъв автомобил. България е една от петте държави в Европейския съюз, в която няма никакво подпомагане“, обясни журналистът.

Статистиката сочи, че конвенционалните автомобили с двигатели с вътрешно горене се палят доста по-често, отколкото електрическите автомобили.

"Опасност от запалване има, но тя е по-малка, отколкото ако карате друг автомобил. Просто колата трябва да се поддържа и ползва по правилен начин. Запалването на електрически автомобил става по-бавно, отколкото при другите автомобили, но гори по-дълго. Горенето може да се подклажда от различни клетки в батерията и се гаси по-трудно, но вероятността това да се случи, ако ползвате правилно такъв автомобил, е минимална“, обясни Борислав Цаков.

Още по темата: общо новини по темата: 63
16.10.2025 »
16.10.2025 »
15.10.2025 »
15.10.2025 »
14.10.2025 »
14.10.2025 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в Благоевградско
12:58 / 15.10.2025
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
Нападнатата от пациентки мед. сестра в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, ударих си главата и паднах на земята
11:22 / 15.10.2025
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
Окръжен съд Благоевград постанови  – 12 години лишаване от свобода 40-годишен, признал за изнасилване на малолетна
10:50 / 16.10.2025
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
Добрата идея, сблъскала се с реалността: Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към бутилките капачки
16:01 / 16.10.2025
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България
14:49 / 15.10.2025
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
Стъпките, които трябва да предприемем, ако искаме да обжалваме разпореждане за пенсия
15:05 / 15.10.2025
Промени в движението в участък от АМ "Струма" през следващите нощи
Промени в движението в участък от АМ "Струма" през следващите нощи
18:03 / 15.10.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Поскъпване на хранителните продукти
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: