|Жоро Игнатов стяга "сватба"
Първият му домашен любимец спеше в леглото на журналиста, точно под мишницата му и сега се очаква, че и вторият също ще дели леглото на топправиста.
Жоро се грижи за папагалите като за деца дори им говори и споделя всичко, свързано с деня му. Те са едни от най-интелигентните за вида си и могат да използват в контекст повече от 200 думи. Обожават музиката, да танцуват и водещият ги храни със спринцовка. "Много са лакоми, но най се забавлявам, когато си шепнем, че сме приятели и се обичаме", смее се Жоро.
Папагалите се чувстват като господари в дома на Игнатов, който живее в къща и има двор.
Лицето на "Съдебен спор" често пуска видеа как папагалите се разхождат в тревата, прелитат от място на място, а когато е време да си лягат, си имат специални легълца вътре в къщата.
"Толкова са умни, повече и от хората, привързани сме един към друг и се радвам, че са с мен“, казва още Жоро Игнатов.
Ексводещият ги храни основно със зеленчуци и се старае да не повишава тон, когато е в къщата си, дори когато говори по телефона. Това се отразява на папагалите и те веднага започват да го имитират и пада весел смях, споделят гостите на Игнатов. Някои от думите животинките опитват да кажат като него, със същата интонация и движение. Освен това, много крякат, когато Жоро гледа предаванията си в събота и чуват речта му.
Красивите папагали на Игнатов струват около 1800 лева, а цената на обучените да говорят е доста по-висока и от тази на по-млади птици.
През годините в съжителство с тях животните разширяват диапазона на речта си и могат да научат много фрази, особено такива, които са често употребявани от собственика им. На смях или въодушевление птиците реагират, като отново повтарят думата, предизвикала реакцията, и затова често ги показват в цирка за забавление на малки и големи, пише "България Днес".
