ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Жената на Коцето Калки живее втори живот
Преди няколко месеца Мартина разкри, че по време на ваканция във Вечния град преди 4 години е направила спонтанен аборт с тежък кръвоизлив и животът й висял на косъм.
“Благодаря на Бог, че така реши - явно имам да върша още неща в този живот. На тази снимка изглеждам ужасно, но тя е там, за да ми напомни онзи ден", написа под фотоса от 2021 г. половинката на Коцето Калки, пише България Днес.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 640
|предишна страница [ 1/107 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
ТЕЦ – "Бобов дол" осъжда остро вандалската проява срещу екоактивист
12:34 / 07.09.2025
Продължава борбата с огнената стихия в Национален парк "Рила"
09:15 / 07.09.2025
Патриарх Даниил благослови жителите на Сапарева баня
17:44 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: