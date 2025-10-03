Новини
Жената на Брус Уилис: Излязохме от кабинета без нищо – без надежда, без посока, без подкрепа
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:08Коментари (0)0
©
Брус Уилис и съпругата му останали "без надежда, без посока и без подкрепа“, когато му била поставена диагнозата фронтотемпорална деменция (FTD). 70-годишният актьор беше диагностициран с дегенеративното заболяване през 2022 г., а съпругата му Ема Хеминг Уилис изрази разочарованието си от оскъдната информация, която им била предоставена от лекарите непосредствено след консултацията.

Как разбрали за болестта му

"В деня, когато получихме диагнозата, излязохме от кабинета без нищо – без надежда, без посока, без подкрепа. Не ми беше дадена никаква информация, освен основните факти за FTD. Когато погледна назад, ми се струва, че това е лудост. Беше толкова травматично преживяване, сякаш целият ти живот ти се отнема за миг“, каза тя пред Yahoo!.

"След тази консултация започнах да търся информация в интернет, за да разбера наистина: Каква е тази диагноза? Как се отразява на съпруга ми? Как се отразява на семейството ни? При FTD първите години са толкова трудни, защото се опитваш да разбереш всичко в реално време и да научаваш нещата на момента. Това е прогресивно заболяване. Така че в началото човекът все още може да се справя с някои неща, а после бавно нуждите започват да се променят и нещата, които преди е можел да прави, вече не може да прави. Трябва да засилиш подкрепата“, обясни съпругата му.

Евелин – от Брус. В момента тя работи по разработването на "много прост“ ресурс за семейства, които се сблъскват с диагноза деменция, и ѝ носи "радост“ да знае, че хора в нейното положение ще се чувстват по-подкрепени в резултат от това.

"Говорих с д-р Брус Милър, невролог и директор на Центъра за деменция на Университета на Калифорния в Сан Франциско (който не беше наш лекар), за това, което се случи на срещата ни за диагностициране, и колко бих искала в лекарския кабинет да има лист хартия с няколко ресурса – нещо наистина просто. Той каза, че с удоволствие ще направи това заедно с мен. Затова събираме тези ресурси и след това ще занеса този шаблон в други институции. Радвам се да знам, че другите болногледачи ще излязат от този кабинет и макар че посещението все още ще бъде травматично, те ще знаят, че има подкрепа“, заяви г-жа Уилис, цитира BGNES.

