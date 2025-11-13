ЗАРЕЖДАНЕ...
Жена роди близнаци от различни бащи
©
19-годишно момиче от Бразилия ражда 2 момчета, а по-късно решава да направи ДНК тест, за да разбере кой е бащата, пише бразилската медия Globo, цитирана от Times Of India.
Как разбира за двамата бащи?
Младата жена имала съмнения кой е таткото и за да е сигурна, направила тест за бащинство, използвайки материал от човека, който предполагала, че е таткото. След ДНК теста се оказало, че този мъж е баща само на едното бебе.
"Спомних си, че бях правила секс с друг мъж и го помолих да си направи тест, който излезе положителен. Бях изненадана от резултатите. Не знаех, че това е възможно, а бебетата много си приличат“, заявява майката пред бразилски медии.
Обяснението за тази странна ситуация е биологичният феномен, наречен хетеропатернална суперфекундация. Това е изключително рядко биологично явление, при което две яйцеклетки на една и съща жена се оплождат по отделно от двама различни мъже, в рамките на един и същи менструален цикъл.
Как може да се случи това?
– жената освобождава две яйцеклетки по време на месечния си цикъл
– прави секс с двама различни мъже в кратък период от време (24 часа)
– и двете яйцеклетки се оплождат, но от различните партньори.
"Възможно е да се случи, когато две яйцеклетки от една и съща майка бъдат оплодени от различни мъже. Бебетата споделят генетичния материал на майката, но растат в различни плаценти,“ казва д-р Тулио Жорже Франко, лекарят на жената, пред местната медия Globo.
"Въпреки че хетеропатерналната суперфекундация се случва рядко при хората, тя е често срещана при кучета, котки и крави“, гласи анализ публикуван в The Guardian. Към онзи момент са били известни едва 20 подобни случая в света.
Друг известен случай на близнаци с различни биологични бащи е от 2016 г., когато виетнамка ражда две деца и и партнорът й се усъмнява, че е баща на едното дете. ДНК тестът показал, че майката е биологичен техен родител, но бащата е дал гените си само на едното дете.
Как се справя майката и кой отглежда децата?
През 2022 г. близнаците са на 2 години и майката споделя, че ги отглежда с един от двамата им биологични бащи, който е поел ролята на татко и на двете деца, пише Ladyzone.
Още от категорията
/
Грозна новина за смъртта на кака Лара: Умрях от смях, казах си "Кой би сложил такава безумна снимка, в която аз плача, че съм умряла?"
10:19
Забележителни проекти, реализации и концепции са подадени в 12-то издание на Archinova Architecture Awards 2025
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Има начин да намалите сметките за отопление тази зима
22:42 / 12.11.2025
Ученик стигна до въпрос за 20 хил. лв. в "Стани богат"
22:28 / 12.11.2025
Стана ясна причината защо днес много хора се оплакаха от неразпол...
20:08 / 12.11.2025
Мая Пауновска: Изгониха ме от "Трейтърс: Игра на предатели", за д...
19:56 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.