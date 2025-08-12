ЗАРЕЖДАНЕ...
|Жегата не прощава: Защо ставаме по-раздразнителни, когато е горещо
Как горещините влияят на поведението ни
Множество проучвания показват, че високите температури могат да повлияят на емоционалното състояние на хората. Изследване установява, че с всеки градус над нормалното се увеличават проявите на агресия и раздразнителност. Причината е, че тялото и умът ни работят под стрес – повишеното вътрешно напрежение, дехидратацията и натрупаната умора понижават търпението и увеличават риска от конфликти.
Психолозите наричат това "температурна фрустрация“ – натоварване на нервната система, което води до свръхреакции дори на иначе безобидни дразнители.
В трафика, в магазина или в градския транспорт – летните горещини се усещат не само по жегата, но и по поведението на хората. Все по-често се чуват повишени тонове, натрапчиви клаксони или остри реплики на опашките, забелязва "Фокус“. Понякога заради реална причина, но често – просто защото сме преуморени и прегрели.
Важно е да отбележим, че горещината сама по себе си не ни прави "лоши хора“. Но когато се комбинира с липсата на сън, проблемите в ежедневието, неудобството от високите температури и общия стрес, тя лесно задейства по-резки реакции. Това е нормална човешка реакция, но е полезно да сме наясно с нея.
Психологът д-р Мила Драгомирова коментира за нас:
"Когато температурите се вдигнат, дори социално възпитаните хора губят филтъра между мисъл и поведение. Прагът на толерантност спада, а реакциите стават по-импулсивни.“
Как да се справим – малки стъпки, които помагат
Няма магическо решение, но има няколко неща, които могат да помогнат:
– Пийте достатъчно вода – дехидратацията усилва раздразнението.
Ако се почувствате напрегнати, направете крачка назад – буквално или образно.
– Опитайте да спите добре / на климатик/ и избягвайте дълъг престой навън в най-горещите часове.
– Помнете, че и другите са на ръба – една усмивка или търпеливо изчакване могат да разсеят напрежението.
– Понякога най-простото нещо – например да пропуснеш някого на опашката, който буквално се топи пред очите ти – може да предотврати емоционална експлозия.
Жегата не прощава, но човешкото отношение винаги може да охлади обстановката. Понякога това е по-ефективно дори от климатик, съветва "Фокус“.
