Жана Бергендорф във връзка с жена, която познава от 7 години

© Певицата Жана Бергендорф говори откровено за личния си живот в предаването "На кафе" по Нова телевизия. Звездата сподели, че има щастлива връзка с жена, която ѝ дава усещане за хармония и подкрепа.



"Имам спокойна връзка от 4 месеца. Във всички медии гръмна, че си имам приятелка, но ние се познаваме от 7 години. Едва преди няколко месеца се случиха нещата между нас. Тази връзка ми дава голяма любов и спокойствие," призна Жана.



Певицата разказа и за отношенията със своя 15-годишен син, който вече е сериозен тийнейджър и спортува активно.



"Гордея се с него. Често сме заедно и прекарваме цели дни двамата. Говорим си по няколко пъти на ден – имаме хубав контакт. Не сме загубили тънката нишка между родител и приятел."



Жана споделя, че синът ѝ приема всичко около нея с разбиране и зрялост:



"На него не му пука какви ги върша и нищо не му влияе негативно. Знае, че майка му е луда глава, а той е по-кротък от мен," добави с усмивка певицата, пише "България Днес".