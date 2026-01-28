ЗАРЕЖДАНЕ...
Жана Бергендорф изкарва пари с продажбата на охлюви
"Рано сутрин ходех на гробищата, защото там винаги е мокро от росата и имаше много охлюви. След това ги продавах, изкарваха се добри пари", признава червенокосата изпълнителка.
Бергендорф отдавна е сред най-обсъжданите имена в българския шоубизнес - не само заради гласа й, но и заради бурния й личен живот и поредица от шумни скандали. През годините името й беше свързвано с множество инциденти, свързани с наркотици, шофиране под въздействие на упойващи вещества и хулигански прояви.
Днес Жана изглежда променена. Близки до нея твърдят, че се е затворила и общува само с най-важните хора в живота й, а те са синът й и интимната й приятелка Светослава.
"Не ми трябва никой друг. Много шамари ми удариха през годините и вече съм по-затворена", признава самата Жана.
В момента певицата живее в Слънчев бряг и съзнателно е избрала по-тих ритъм. През лятото участията й са концентрирани главно по Българското Черноморие, затова изпълнителката е решила, че ще й е по-удобно да живее целогодишно край морето.
"Вече предпочитам този начин на живот. Участията също си ги подбирам. Пея само до 23 часа, дискотеките и среднощните купони вече не са моето нещо. Така си го направих и ми е по-спокойно", допълва изпълнителката на "Самурай", пише HotArena.
