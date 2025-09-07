Зейнеб с впечатляваща колекция от бижута

© Зейнеб Маджурова, която бързо се измори от сутрешното ставане за предаването "Преди обед", харчи на месец повече от Мара Отварачката, мерна единица за ошушкване на мъжете си. Kрасивата туркиня се е закичила с бижута за 100 000 лева, които, разбира се, са подарък от мъжа й Стоян Балевски.



На скорошна своя снимка в социалните мрежи, дружката на Гала демонстрира впечатляваща колекция от бижута, на която могат да завидят куп златотърсачки. В социалните мрежи тя често споделя моменти от своето ежедневие, пътувания и модни вдъхновения.



От снимките ясно се вижда, че Зейнеб залага на две емблематични марки – "Ван Клиф" и "Картие", които са символ на класа и неподвластна на времето елегантност. Маджурова се е закичила с деликатно и ефирно колие във форма на пеперуда на марката "Ван Клиф" от серията "Сладки пеперуди". То е от жълто злато и перла. Цената е ,700 (3,100 лв.). Бургазлийката е с гривна на същата марка, но колекцията "Винтидж Алхамбра". Те е изработена от 18-каратово жълто злато и оникс. Цената й е ,800 (8,700 лв.). Това е един от най-разпознаваемите модели на бранда. Иконичен дизайн с четирилистни детелини – символ на късмет и елегантност. Обеците също са на "Ван Клиф" от колекцията "Сладка Алхамбра". Изработени от жълто злато и оникс, струват ,610 (4,700 лв.). Малки, но елегантни обеци с класическия "Алхамбра" мотив, чудесно допълнение към гривната от същата серия.



"Перлата" в бижутата на Зизу, както я наричат приятелите, е гривна "Картие" от серията "Любов", която е изработена от розово злато и инкрустирана с диаманти. Цената й е внушителните ,300 (80,300 лв.). Легендарната гривна е символ на вечна любов. Създадена в Ню Йорк през 60-те, днес е един от най-желаните аксесоари на заможните жени по света, пише "Уикенд".



Общата стойност на визията на Зейнеб е 96,800 лв, като с такси и куриерски разходи надхвърля 100 000 лв. Като в тези пари не влизат дрехите и аксесоарите на Маджурова, която носи само чанти и обувки "Шанел" за по 5-10 бона! Е как при този разкош да става сутрин рано-рано, за да води предаване?!