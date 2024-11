Зейн Малик сложи диамантена верижка в памет на Лиъм Пейн

© Зейн Малик отдаде последна почит на Лиъм Пейн, отбелязвайки сърцераздирателен момент за феновете.



Феновете на Лиъм забелязаха Зейн да носи деликатната диамантена верижка на вокалиста на Teardrops в скорошното му шоу в Лийдс и по време на погребението в Бъкингамшир.



Феновете на певеца от The Pillow Talks веднага се втурнаха към X, след като забелязаха огърлицата. Един потребител написа: "Тази огърлица носи толкова много история и емоция. Красива почит от Зейн към Лиам.“



Друг фен публикува снимка на Лиъм и Найл Хоран, заявявайки: "Мисля, че той даде една и на Найл. Можете да го видите да я държи в последното им селфи заедно.“



Остава непотвърдено дали огърлиците са еднакви или просто си приличат.



Певецът на Dusk Till Dawn отложи американската част от турнето си "Stairway to the Sky“ след смъртта на Пейн, което трябваше да започне на 23 октомври.



В Instagram 31-годишният сподели: "Като се има предвид сърцераздирателната загуба, преживяна тази седмица, взех решение да отложа американския етап от обиколката Stairway to Sky.“



Лиъм Пейн, бивш член на групата One Direction, загина трагично след падане от балкона на третия етаж на хотел Casa Sur Palermo в Буенос Айрес, Аржентина на 16 октомври.