В момента в България се наблюдава активна циркулация на грипни и коронавирусни инфекции. Това е период, в който организмът е подложен на сериозно натоварване, а имунната система често реагира по-бавно или отслабва под влиянието на стрес, умора и ниски температури.

Освен пълния набор от медикаменти, към които много хора посягат, добрата, питателна храна остава един от най-естествените начини да се подпомогне възстановяването. Топлата супа е една от тях — лесноусвоима, богата на минерали и подходяща за всекидневно подсилване на организма.

"Фокус“ ви предлага три рецепти, които комбинират полезни съставки и дават на тялото нужната енергия и хранителни вещества в болнични и следболнични периоди.

Пилешка супа с кореноплодни и джинджифил

Необходими продукти:

– 1 пилешко бутче или бяло месо

– 1 морков

– 1 пащърнак

– 1 малка глава лук

– 1 картоф

– 1 малко парче пресен джинджифил (настърган)

– магданоз

– сол и черен пипер

Начин на приготвяне:

Сварява се пилешкото месо и се отделя от костите. Добавят се нарязаните зеленчуци и се оставят да омекнат. Към края се слага настърганият джинджифил — той подпомага дихателната система и има лек противовъзпалителен ефект. Накрая се овкусява и се добавя пресен магданоз.

Супата е лека, питателна и щадяща стомаха, идеална за възстановяване.

Зеленчукова крем супа с куркума и чесън

Необходими продукти:

– 1 тиквичка

– 2 моркова

– 1 картоф

– 1 глава лук

– 2–3 скилидки чесън

– 1 ч.л. куркума

– зехтин

– сол на вкус

Начин на приготвяне:

Зеленчуците се нарязват и запържват леко в малко зехтин. Заливат се с вода и се варят до омекване. Добавя се куркума, която има силни антиоксидантни свойства. Пасира се до гладка консистенция.

Тази супа подпомага имунната реактивност, действа загряващо и е подходяща за първите дни на настинка.

Супа от леща с домат, лимонов сок и спанак

Необходими продукти:

– 1 чаша червена или кафява леща

– 1 морков

– 1 глава лук

– 1 домат или 3 с.л. доматено пюре

– шепа пресен спанак

– 1 с.л. лимонов сок

– сол, черен пипер, кимион

Начин на приготвяне:

Лещата се сварява заедно с нарязаните лук и морков. Когато омекне, се добавят доматите и подправките. Малко преди сваляне от огъня се слага пресният спанак и лимоновият сок.

Тази комбинация е богата на желязо, витамин С и растителни белтъчини – точно това, което организмът има нужда да възстанови след инфекция, съветва "Фокус“.