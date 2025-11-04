Новини
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:08Коментари (0)39
"Живеем в странни времена, в които се опитват да ме накарат да почна да се срамувам, че харесвам жени. Не искам да се чувствам неудобно, че обичам женската красота! То положението е страшно просто!“

Това откровение направи легендата на българската естрадна музика Здравко Желязков от дует "Ритон“.

По думи на 72-годишния съпруг на най-секси естрадната изпълнителка от близкото минало - Катя, съвременните млади хора, които имат хомосексуални влечения към същия пол, гръмко парадират - своя еротичен похот и показно натрапват сексуалността си.

"Но това явление се случва не само в България, но и сред всички европейски общества. Все едно аз да парадирам, че харесвам жени и обичам женската красота. Та това граничи с простащина!“, настоява още Здравко от "Ритон“.

"Имам много приятели, които са гейове, и надълго и нашироко сме си говорили с тях. Те също са много против така наречената в гей средите "либерастка“ политика. Те самите се чувстват неудобно от цялата тази показност и позьорщина. Защото моите приятели гейове са изключително интелигентни хора, които никога не парадират с тези неща“, настоява още изпълнителят на песента "Живот като на кино“.

Здравко, който се е врекъл във вярност на своята съпруга Катя пред семействата им, пред общината и пред Бога в далечната 1978 г., настоява още, че след две десетилетия показност и паради на гей обществата нормалните хора изпитват отвращение към позьорщината на ценителите на еднополовия секс.

"В странни и страшни времена живеем, които никой от нас не е очаквал, че ще настъпят, особено когато след промените у нас скачахме по площадите“, откровен е още певецът.

Мъжът на красивото Кате сподели и тревогите си за българския народ: "Виждам как хората са много притеснени от всичко, което се случва днес. И с Катя се тревожим, защото имаме концерт на 20 януари в зала 1 на НДК. Досега винаги сме я пълнили в продължение на половин век, но сега е друго, страхувам се, че няма да стане този път, но каквото - такова“.

И после Здравко дава обяснение за тревогите си: "Като всеки средно интелигентен българин, за какъвто се смятам, се тревожа, че Западна Европа е затънала в проблеми и ние ще станем съпричастни, а като прибавим и нашите проблеми, ще се натрупат прекалено много проблеми, а те винаги падат върху гърба на народа ни“, пише "България Днес“.

