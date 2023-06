Завъртя ли любовен триъгълник Шакира?

© 38-годишният британски пилот от Формула 1 Люис Хамилтън е забелязван многократно с 46-годишната колумбийска звезда Шакира след раздялата ѝ с 36-годишния ѝ бивш партньор Жерар Пике миналата година.



Освен, че се наслаждаваха на съвместни разходки с лодка с приятели в Маями, двойката вечеря и в Барселона след второто място на Люис в Гран При на страната миналата седмица.



Холивудският ветеран Том Круз пък е изпратил цветя на изпълнителката на Whenever, Wherever, след като пътищата им се пресекли на автомобилно състезание в Южна Флорида в неделя.



Звездата от "Топ Гън" вярвал, че между него и певицата "има невероятна химия".



Според Us Weekly, певицата намира слуховете за любовен триъгълник за "смешни" и въпреки че си е прекарала "забавно" с Том, когато са се срещнали на Гран при на Формула 1 в Маями, тя нямала намерение да задълбочава нещата.



Шушуканията се появиха, когато двойката беше снимана заедно на спортното събитие, а източници твърдят, че актьорът е бил изключително привлечен от мания да преследва Шакира.



Вътрешен източник опровергава всичко това: "Шакира си прекара чудесно с Том по време на състезанието от Формула 1, но няма интерес да се среща с него. В момента певицата си взима почивка, след като 11-годишната ѝ връзка с Жерар Пике приключи през юни миналата година“.



Шакира смята, че това е смешно, защото просто не е вярно. Тя се е забавлявала с Том, когато са разговаряли, но нещата са стигнали само дотам.



Южноамериканската певица, чието пълно име е Шакира Исабел Мебарак Рипол, се раздели с дългогодишната си любов - 36-годишния Жерар, миналото лято на фона на обвинения, че ѝ е изневерил с жената, с която се среща - 24-годишната Клара Чиа Марти.



Том е баща на три деца: Изабела, на 30 г., и Конър, на 28 г., от бившата си съпруга Никол Кидман; и Сури, на 17 г., от бившата си съпруга Кейти Холмс.



Шакира е майка на две деца Милан, на 10 г., и Саша, на 8 г., с Жерар.



По-рано през месеца Шакира емоционално обсъди връзките след болезнената си раздяла с бившия испански футболист.



Говорейки на тържествената гала вечер "Жените в латиноамериканската музика", певицата заяви: "Няма толкова голямо значение дали някой е верен или не; това, което наистина има значение, е дали продължаваш да бъдеш верен на себе си.



"Когато се чувствах най-депресирана, музиката беше тази, която ме върна към себе си. В живота на всяка жена настъпва момент, в който тя вече не зависи от някого, който да я обича или приема такава, каквато е.“



"Търсенето на другия се заменя с търсене на себе си, когато желанието да бъдеш съвършен се заменя с желанието да бъдеш автентичен“ - казва тя, пише Woman.bg.



Шакира се обърна към жените навсякъде по света: "Ние сме по-смели, отколкото си мислим, че сме. Мисля, че сме и по-независими, отколкото са ни учили да бъдем.“