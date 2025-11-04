Новини
Завръщане на стар проблем е алармирал съпругата на Брус Уилис, че е тежко болен
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:31
©
Съпругата на Брус Уилис, Ема, разкри кой е бил първият симптом на заболяването му от деменция.

Според News Nation Хеминг разкрила, че много преди деменцията на съпруга си е забелязала завръщането на стар проблем – заекването.

Тя уточни, че Брус е страдал от заекване като дете, но е успял да го преодолее. През 2022 г. обаче говорният дефект се е появил отново. Ема отбеляза, че по това време не го е свързвала със симптоми на сериозно заболяване.

Този труден период се отразил негативно на връзката на двойката. Моделът сподели, че дори е обмисляла развод, неспособна да разбере причините за промените в поведението на съпруга си. По-късно тя осъзнала, че резките промени в личността на Уилис и емоционалното му откъсване са резултат от развиващото се заболяване.

По-рано в медиите се появиха съобщения, че Ема Хеминг е уредила болния си съпруг да живее в отделен дом. Там той получава 24-часови грижи. Ема и дъщерите им редовно посещават Брус. Хеминг обясни, че това решение е взето в името на по-малките им дъщери, 13-годишната Мейбъл и 11-годишната Евелин. Актьорът винаги е искал начинът на живот на момичетата да остане незасегнат от състоянието му. Те се нуждаят от дом, пълен с живот и приятели, докато шумът може да бъде вреден за самия Уилис, пише "Телеграф".

общо новини по темата: 1081
Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Виж още:
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
09:53 / 02.11.2025
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
15:47 / 02.11.2025
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
13:32 / 02.11.2025
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
10:44 / 02.11.2025
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
09:24 / 02.11.2025
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
13:31 / 02.11.2025
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
16:38 / 02.11.2025
