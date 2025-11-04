Завръщане на стар проблем е алармирал съпругата на Брус Уилис, че е тежко болен

© Съпругата на Брус Уилис, Ема, разкри кой е бил първият симптом на заболяването му от деменция.



Според News Nation Хеминг разкрила, че много преди деменцията на съпруга си е забелязала завръщането на стар проблем – заекването.



Тя уточни, че Брус е страдал от заекване като дете, но е успял да го преодолее. През 2022 г. обаче говорният дефект се е появил отново. Ема отбеляза, че по това време не го е свързвала със симптоми на сериозно заболяване.



Този труден период се отразил негативно на връзката на двойката. Моделът сподели, че дори е обмисляла развод, неспособна да разбере причините за промените в поведението на съпруга си. По-късно тя осъзнала, че резките промени в личността на Уилис и емоционалното му откъсване са резултат от развиващото се заболяване.



По-рано в медиите се появиха съобщения, че Ема Хеминг е уредила болния си съпруг да живее в отделен дом. Там той получава 24-часови грижи. Ема и дъщерите им редовно посещават Брус. Хеминг обясни, че това решение е взето в името на по-малките им дъщери, 13-годишната Мейбъл и 11-годишната Евелин. Актьорът винаги е искал начинът на живот на момичетата да остане незасегнат от състоянието му. Те се нуждаят от дом, пълен с живот и приятели, докато шумът може да бъде вреден за самия Уилис, пише "Телеграф".