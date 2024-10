Защо връзката на Хавиер Бардем и Пенелопе Крус започва години след първата им среща?

© Хавиер Бардем и Пенелопе Крус се познават отдавна, но много години по-късно те най-накрая започват връзка. Докато говори с Gentleman's Journal за Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story - последния сериал на Netflix с негово участи, 55-годишният Бардем размишлява за първата среща с 50-годишната си съпруга, докато тя го снима в дома им в Мадрид за корицата на списанието.



"Тя беше на 17, а аз на 22", каза Бардем за срещата им в испаноезичния филм Jamón Jamón от 1992 г. "Това беше първият й филм и един от първите мои филми. Голям филм. Срещнахме се на пробите за костюми, където се погледнахме и предполагам, че нещо се е случило. Нещо, което няма никакво обяснение и надхвърля логиката и разсъжденията. Но навремето имахме различни животи, различни цели. И все пак имаше нещо - енергия, химия, начин да разчитаме един на друг като човешки същества", спомня си той. "И това остана толкова дълго, въпреки че не сме се виждали и не сме си говорили много години."



Приблизително 15 години по-късно Пенелопе Крус и Хавиер Бардем се свързват отново професионално и романтично, докато снимат филма на Уди Алън от 2008 г. "Вики, Кристина, Барселона". На наградите Goya 2010 се появяват официално за първи път като двойка, а на 13 юли 2010 г. се женят на Бахамските острови.



"Разбрахме, че чувството е все още живо. Много живо", казва Бардем за повторното му събиране с Крус по време на снимките на "Вики, Кристина, Барселона". И добавя: "За наша изненада. Но в този момент и двамата бяхме необвързани, съвсем естествено се случи това, което трябваше да се случи - двама души се свързаха отново, защото споделяха много неща, много повече, отколкото очакваха."



За Хавиер Бардем фактът, че са се срещнали и запознали в началото преди цялата известност, преди успеха и преди някой да ги види с други очи какви са били и какви са станали, е важна база, да разчита на някого. И той вече е познавал Пенелопе Крус истински, както и тя е познавала него толкова добре.



"Ти ме виждаш, аз те виждам. Това е важно", споделя още актьорът.



Заедно Хавиер Бардем и Пенелопе Крус имат две деца: 13-годишният Лео и 11-годишната Луна. През годините двамата носители на Оскар са участвали заедно и във филми като "Съветникът", "Всички знаят", "Да обичаш Пабло" и други.



За последно Пенелопе Крус се появи на големия екран във филма Ферари от 2023 г., докато преди да изиграе Хосе Менендес в криминалния сериал Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, Хавиер Бардем участва в тазгодишния "Дюн: Част втора", предава lifestyle.bg.