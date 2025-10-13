Защо влаковете нямат предпазни колани? Вероятно не е това, което си мислите

© Ако някога сте използвали обществен транспорт, може да сте малко объркани защо влаковете са едно от малкото превозни средства, които нямат предпазни колани. Колите имат предпазни колани, самолетите имат предпазни колани, така че защо не и влаковете?



Има няколко причини и не всички от тях са очевидни. Като начало поставянето на предпазни колани във влаковете би било скъпо начинание, а влаковите инциденти (макар и понякога опустошителни) са рядкост.



"Работата на Европейската комисия, датираща от 2019 г., показва, че рискът от смърт за пътник във влака в рамките на ЕС е около 0,09 смъртни случая на милиард влакови километра", обяснява Съветът за безопасност на железопътния транспорт, "почти една трета от този за пътниците в автобусите и около 28 пъти по-малко, отколкото за пътниците в автомобили".



Но не е просто въпрос на железопътни компании, които решават, че не си струва да плащат парите, за да предотвратят тези смъртни случаи. Влаковете са проектирани така, че да бъдат възможно най-безопасни за пътниците, а катастрофата в тях е различна от катастрофата в кола.



В автомобила предпазните колани могат да предотвратят изхвърлянето на пътниците, особено отпред, извън колата или тези отзад да се ударят в седалката отпред. Въпреки това, във влаковете, където някои пътници стоят, а други седят, предпазните колани всъщност могат да влошат ситуацията, тъй като необезопасените колани се превръщат в снаряди. Няма начин да накарате всеки човек във влака да носи предпазни колани. Вместо това разположението на седалките във влака осигурява защита.



"Данните за катастрофите разкриха, че ударът на пътниците със седалките представлява основната причина за наранявания при вторичен удар. Седалките обаче също така осигуряват най-ефективния начин за ограничаване на движението на тялото и следователно минимизиране на сериозността на нанесените наранявания", обяснява доклад за безопасността на пътниците в железопътния транспорт.



"Бяха обмислени предпазни колани. Установено е обаче, че те не осигуряват максимална желана защита. Това приспадане е направено, като се има предвид, че всички пътници няма да носят предпазни колани. При еднопосочна подредба пътниците, които не носят предпазни колани, ще се превърнат в снаряди, които ще се сблъскат със седалката пред тях".



"Вторичните скорости на удара трябва да бъдат ограничени, за да се сведат до минимум нараняванията на екипажа и пътниците, тъй като те са изхвърлени от местата си по време на сблъсък", се добавя в доклада.



"Минимизирането на забавянето на тялото на пътниците изглежда е най-трудният аспект от подобряването на настоящата способност за ограничаване на нараняванията по време на сблъсъци. Предпазните колани не изглеждат практични".



Железопътните компании и експертите по безопасност са разгледали възможността за инсталиране на триточкови предпазни колани, но са установили, че необходимата модификация е имала смесени резултати.



"Установено е, че резултатите от нараняванията за пътниците, избиращи да носят ограничители, са значително подобрени. Въпреки това, имаше леко общо влошаване на резултатите от нараняванията за пътниците, които избраха да не носят ограничители, тъй като те повлияха на модифицираната (втвърдена) седалка", обяснява Съветът за безопасност и стандарти на железопътния транспорт, добавяйки, че резултатите от нараняванията са по-лоши за тези, които не са се сдържали, особено за по-ниските жени и юноши.



"Нараняването на врата (Nij) в тази група значително се увеличи до ниво извън допустимите граници. Може да е възможно да се намали тази характеристика, ако се проектира нова седалка, която да отчита този проблем; въпреки това, трудностите и последиците, които това представлява, не бива да се подценяват".



Ако железопътните компании поставят предпазни колани и всички останат седнали и стегнати, това може да подобри безопасността. Но това е малко вероятно да се случи, отчасти поради желанието на пътниците и служителите, пише IFL Science.



"Те се обмислят от много години", каза Стивън Р. Дитмайер, бивш директор на изследванията и научноизследователските разработки във Федералната железопътна администрация на САЩ, пред Global News през 2017 г. "Никъде по света не се използват предпазни колани във влаковете. Хората искат да се возят във влака, за да имат гъвкавостта да стават и да се разхождат и т.н. Членовете на влаковия екипаж не искат да бъдат в позиция да трябва да налагат предпазните колани".