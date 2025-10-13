Защо в някои страни се шофира вляво?

© Въпреки че е напълно неестествено за нас да шофираме от лявата страна на пътя и да имаме волан отдясно, в някои страни това е напълно естествено. Приблизително една трета от населението на света шофира от лявата страна на пътя.



Повечето от тези страни са бивши британски колонии, но някои не са, така че нека проверим кои страни карат от "грешната“ страна.



Великобритания



Обединеното кралство има дълга история на шофиране отляво, датираща още от римско време. Тъй като повечето хора са десничари, концепцията за яздене от лявата страна на коня се превръща в обичайна практика, така че дясната ръка да е готова за атака в случай на неочаквана засада. Папа Бонифаций VIII одобрява официално "правило на пътя“ през 1300 г., според което всички пътници трябва да се придържат към лявата страна на пътя.



Дори когато каретите станаха основно транспортно средство, лявата страна на пътя остана често срещана в Обединеното кралство, което позволяваше на шофьорите да държат дясната си ръка свободна. През 18-ти век е приет закон, изискващ цялото движение в Лондон да остане от лявата страна, което води до разпространението на правилото в цяла Великобритания, където то все още е в сила.



Япония



Има няколко аргумента защо Япония е възприела лявото шофиране. Някои японци вярват, че произходът му може да е от времето на самураите, които са носили мечовете си от лявата страна и са ги изваждали с дясната си ръка, ако са се натъкнали на нападател в някоя от тесните, криволичещи улички. Това е означавало, че конните воини са били свободни да извадят мечовете си при първия признак на атака (следователно, подобна причина като тази във Великобритания).



През 19-ти век Япония установява силни отношения с Великобритания, а британците помагат на Япония да създаде индустриализирана транспортна система, включително сложна железопътна мрежа, базирана на "ляво движение“. Това затвърждава британската традиция за шофиране отляво в японското общество.



Австралия



Като британска колония до 1901 г., Австралия е възприела лявото движение, просто защото някога е била под британско управление. Ранните пътни и железопътни системи са били изградени около система за ляво движение, която остава в сила и до днес. Това е само един пример за тясната и трайна връзка, която съществува между Обединеното кралство и Австралия, въпреки факта, че Австралия сега е напълно независима. Британците по същество са научили целия свят как да шофира отляво, както Нова Зеландия, която също някога е била британска колония, все още шофира отляво.







Индия



Друга бивша британска колония, Индия, продължи да шофира отляво в резултат на историята си под британско управление. По времето, когато Индия прие Закона за независимост на Индия през 1947 г., лявото движение остана малък знак за дългата и сложна история на нацията и нямаше промяна в шофирането отдясно.



Швеция



Шведите са шофирали отляво до 3 септември 1967 г. Днес този ден е известен като Dagen-H. Дори преди промяната 90 процента от шведите са притежавали автомобили с ляв волан и въпреки че съседните страни са шофирали отдясно, промяната е посрещната с голяма неохота в страната.



В деня на промяната движението беше забранено за една нощ, за да може когато колите започнат да се движат сутринта, да се ориентират правилно. Създадена е всеобхватна кампания, но последвали неизбежните пътнотранспортни произшествия (за щастие с предимно леки последици), чийто брой едва през 1969 г. станал равен на броя преди смяната на страните. След шведите друга европейска държава променила шофирането от лявата лента в дясната. През 1968 г. същото направила и Исландия, пише actualno.