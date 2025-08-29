Защо в началото на диетата топим килограмите бързо, но идва в момент, в който не сваляме почти нищо?

© Когато започнем диета, обикновено очакваме стрелката на кантара да пада бързо надолу седмица след седмица. В началото това често се случва – килограмите изчезват бързо, а мотивацията расте. Но след време идва момент, в който отслабването внезапно спира. Започваме да се чудим как е възможно – нали ядем по-малко, а не отслабваме повече? Отговорът се крие в едно удивително свойство на организма: способността му да се адаптира и да забавя метаболизма, когато усеща дефицит на енергия.



Това явление се нарича адаптивна термогенеза. В най-прост вид означава, че тялото ни започва да изразходва по-малко калории за същите дейности, щом установи, че ''приходите'' от храна намаляват. Ако например бюджетът се свива, разходите също се орязват. Организмът намалява топлината, която произвеждаме, забавя някои клетъчни процеси и дори прави движенията ни по-икономични, без да го осъзнаваме.



Освен това, когато сваляме килограми, намалява и телесната маса, което означава, че дори в покой изгаряме по-малко енергия. Един по-лек човек просто се нуждае от по-малко гориво, за да поддържа основните си функции. Това е нормално и неизбежно, но адаптивната термогенеза прави ефекта по-силен от очакваното.



При продължителен калориен дефицит се променят и някои хормони, регулиращи глада и ситостта. Лептинът, който сигнализира на мозъка, че имаме достатъчно енергийни запаси, спада. Грелинът – хормонът, стимулиращ апетита се покачва. В резултат не само горим по-малко калории, но и сме по-гладни, което прави поддържането на режима двойно по-трудно.



Това не означава, че отслабването е невъзможно, а че организмът ни играе на защита. Човешкото тяло е еволюирало да оцелее във времена на глад, а не да изглежда добре в дънки. Когато калориите рязко намалеят, мозъкът възприема това като заплаха, а не като фитнес проект.



Какво можем да направим?



– Постепенно намаляване на калориите, вместо екстремни диети, за да не се задейства силна защита;



– Включване на силови тренировки, за да се запази мускулната маса – тя изразходва повече енергия дори в покой;



– Достатъчно протеин, който не само предпазва мускулите, но и създава по-висок термичен ефект при храносмилане;



– Периодични почивки от диетата, при които леко увеличаваме калориите за няколко дни или седмици, за да сигнализираме на организма, че глад не предстои.



Метаболизмът не се чупи, той просто се адаптира. Този процес, ако го усъвършенстваме ни помага да не изпадаме в паника, когато резултатите временно спрат, пише Puls.bg. Отслабването е не само въпрос на воля, но и на уважение към биологията на тялото ни – тя е създадена, за да оцелява, не за да следва планове с броене на калории.