Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Защо се хвърлят стотинки в нов дом?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:42Коментари (0)60
©
Всеки дом е повече от четири стени и покрив. Той е пространство, в което се трупат спомени, изживяват се радости и скърби, раждат се нови планове. Именно затова преместването в ново жилище е белязано от редица ритуали, които да "позлатят“ първите стъпки на стопаните.

Хвърлянето на монети още на входа е своеобразен знак, че стопаните канят богатството и изобилието да прекрачат заедно с тях прага.

Монетата винаги е била носител на специална сила. Освен че представлява разменно средство, тя е свързана с идеята за енергията на кръговрата – кръглата ѝ форма символизира вечността и непрекъснатия поток от живот и блага.

Затова хвърлянето на стотинки в новия дом се тълкува като призив за постоянен поток на благополучие. Колкото и скромна да е стойността им, символът е по-могъщ от самата материя.

В българската народна традиция има множество ритуали, свързани с монети. При сватби се хвърлят пари за здраве и плодородие. При изграждане на нова къща често се зазижда монета в основите като знак за стабилност и късмет.

Подобна е и логиката при ново жилище – хвърлянето на стотинки е своеобразен "печат“ за добър живот между тези стени. Народът вярва, че ако първото нещо, което докосне пода, е пари, то те ще се множат и няма да липсват в домакинството.

Корените на този обичай могат да се проследят още в езическите времена, когато хората вярвали, че всяко пространство е обитавано от духове-покровители. За да се спечели тяхното благоволение, било нужно да се остави дар – най-често под формата на храна или пари.

С идването на християнството традицията не изчезва, а се прелива в новите вярвания. Монетите вече не са жертва за духове, а символ на Божията благодат и пожелание за благополучие.

Някои домакини споделят, че когато хвърлят монети в новия си дом, те остават разпръснати по ъглите за известно време. Това не е случайно – вярва се, че колкото по-дълго парите стоят в жилището, толкова по-трайно ще бъде богатството.

Други пък събират стотинките и ги пазят в специален съд, който държат на видно място, за да напомня, че началото е било благословено. Има и практична страна – монетите носят със себе си "звънтежа на метала“, който според някои вярвания прогонва злите сили и зли очи.

Интересното е, че хвърлянето на монети при ново начало не е запазена марка само за България. В много държави съществуват сходни практики. В Италия например е обичайно да се хвърлят монети в къщата, за да се привлекат пари.

В Япония пък при влизане в храм хората пускат монети като дар за боговете. В САЩ съществува традиция да се оставя монета в обувките на младоженците за благополучие. Това показва, че монетата е универсален символ на благоденствие, а нещо толкова дребно придобива огромно културно значение.

Някои хора хвърлят само една монета като символ на първата стъпка, докато други предпочитат три, пет или седем – числа, които традиционно се смятат за щастливи и носещи късмет. Според поверията, ако монетите са четен брой, може да се привлече застой, а ако са нечетен – енергията се движи и множи. Това е причината повечето хора да хвърлят три стотинки, за да "отключат“ потока на благополучието.

Освен традиция, този обичай има и психологически аспект. Новото начало винаги е съпроводено с несигурност и притеснения. Хвърлянето на стотинки е своеобразен акт на надежда – човек вярва, че прави нещо конкретно, за да си осигури късмет и стабилност.

Дори и рационалният ум да знае, че няколко монети не могат да гарантират бъдещето, вярата в символа дава спокойствие и увереност. А именно това е най-важно, когато се създава дом.

Днес много млади хора може и да не вярват буквално в магическата сила на монетите, но все пак спазват ритуала като част от семейната традиция. За някои това е начин да почетат паметта на своите баби и дядовци, които са ги учили на тези обичаи. За други е просто симпатичен жест, който прави преместването по-весело и тържествено. Независимо от гледната точка, важното е, че традицията живее и продължава да съпътства новите поколения.

Хвърлянето на стотинки в нов дом е повече от суеверие. То е акт на надежда, знак на почит към традицията и символ на желанието за благополучие. Всяка монета, паднала на пода, е като малко обещание, че в този дом ще има радост, че хората вътре ще бъдат заедно и че богатството, в каквато и форма да е, ще присъства. Затова този ритуал продължава да вълнува и днес като мост между миналото и бъдещето, като свидетелство, че традициите живеят, докато има хора, които вярват в тях, пише actualno.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
13:17 / 28.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
Костадин Костадинов за националите ни по волейбол: Те са героите, от които трябва да вземем пример
22:28 / 28.09.2025
Актуални теми
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бюджет 2025
Телефоните в България пропищяха - сигнал от президента
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: