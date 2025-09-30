ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Защо се хвърлят стотинки в нов дом?
Хвърлянето на монети още на входа е своеобразен знак, че стопаните канят богатството и изобилието да прекрачат заедно с тях прага.
Монетата винаги е била носител на специална сила. Освен че представлява разменно средство, тя е свързана с идеята за енергията на кръговрата – кръглата ѝ форма символизира вечността и непрекъснатия поток от живот и блага.
Затова хвърлянето на стотинки в новия дом се тълкува като призив за постоянен поток на благополучие. Колкото и скромна да е стойността им, символът е по-могъщ от самата материя.
В българската народна традиция има множество ритуали, свързани с монети. При сватби се хвърлят пари за здраве и плодородие. При изграждане на нова къща често се зазижда монета в основите като знак за стабилност и късмет.
Подобна е и логиката при ново жилище – хвърлянето на стотинки е своеобразен "печат“ за добър живот между тези стени. Народът вярва, че ако първото нещо, което докосне пода, е пари, то те ще се множат и няма да липсват в домакинството.
Корените на този обичай могат да се проследят още в езическите времена, когато хората вярвали, че всяко пространство е обитавано от духове-покровители. За да се спечели тяхното благоволение, било нужно да се остави дар – най-често под формата на храна или пари.
С идването на християнството традицията не изчезва, а се прелива в новите вярвания. Монетите вече не са жертва за духове, а символ на Божията благодат и пожелание за благополучие.
Някои домакини споделят, че когато хвърлят монети в новия си дом, те остават разпръснати по ъглите за известно време. Това не е случайно – вярва се, че колкото по-дълго парите стоят в жилището, толкова по-трайно ще бъде богатството.
Други пък събират стотинките и ги пазят в специален съд, който държат на видно място, за да напомня, че началото е било благословено. Има и практична страна – монетите носят със себе си "звънтежа на метала“, който според някои вярвания прогонва злите сили и зли очи.
Интересното е, че хвърлянето на монети при ново начало не е запазена марка само за България. В много държави съществуват сходни практики. В Италия например е обичайно да се хвърлят монети в къщата, за да се привлекат пари.
В Япония пък при влизане в храм хората пускат монети като дар за боговете. В САЩ съществува традиция да се оставя монета в обувките на младоженците за благополучие. Това показва, че монетата е универсален символ на благоденствие, а нещо толкова дребно придобива огромно културно значение.
Някои хора хвърлят само една монета като символ на първата стъпка, докато други предпочитат три, пет или седем – числа, които традиционно се смятат за щастливи и носещи късмет. Според поверията, ако монетите са четен брой, може да се привлече застой, а ако са нечетен – енергията се движи и множи. Това е причината повечето хора да хвърлят три стотинки, за да "отключат“ потока на благополучието.
Освен традиция, този обичай има и психологически аспект. Новото начало винаги е съпроводено с несигурност и притеснения. Хвърлянето на стотинки е своеобразен акт на надежда – човек вярва, че прави нещо конкретно, за да си осигури късмет и стабилност.
Дори и рационалният ум да знае, че няколко монети не могат да гарантират бъдещето, вярата в символа дава спокойствие и увереност. А именно това е най-важно, когато се създава дом.
Днес много млади хора може и да не вярват буквално в магическата сила на монетите, но все пак спазват ритуала като част от семейната традиция. За някои това е начин да почетат паметта на своите баби и дядовци, които са ги учили на тези обичаи. За други е просто симпатичен жест, който прави преместването по-весело и тържествено. Независимо от гледната точка, важното е, че традицията живее и продължава да съпътства новите поколения.
Хвърлянето на стотинки в нов дом е повече от суеверие. То е акт на надежда, знак на почит към традицията и символ на желанието за благополучие. Всяка монета, паднала на пода, е като малко обещание, че в този дом ще има радост, че хората вътре ще бъдат заедно и че богатството, в каквато и форма да е, ще присъства. Затова този ритуал продължава да вълнува и днес като мост между миналото и бъдещето, като свидетелство, че традициите живеят, докато има хора, които вярват в тях, пише actualno.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: