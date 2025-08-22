ЗАРЕЖДАНЕ...
|Защо романтичните комедии от 90-те и до днес са толкова обичани?
Повечето романтични комедии водят началото си от Уилям Шекспир и неговите вечни пиеси "Укротяване на опърничавата“, "Много шум за нищо“ и "Сън в лятна нощ“. "Начинът, по който Шекспир създава сюжета и героите, много добре пасва на романтичните комедии“, категоричен е гостът. Първият филм, който печели голямата петица на Оскар-ите през 30-те, е комедията "Това се случи една нощ“ на великия Франк Капра – печели призове за "Най-добър филм“, "Най-добър режисьор“, "Най-добър сценарий“, както и за главна мъжка и главна женска роля. "Много интересен филм, в който това, което използват като троп, е беден мъж, който се сближава с богата дама. Това е много специфично за този момент. Много често в ранните романтични комедии до 80-те дамата е водещият персонаж, тя е от елитно, богато семейство, докато мъжът много често е нескопосан и се опитва да я спечели по някакъв начин. Това е едно от нещата, които привличат хората“, поясни копирайтърът.
"Безсъници в Сиатъл“, "Имате поща“, "Булката беглец“, "Когато Хари срещна Сали“, "Хубава жена“, "Сватбата на най-добрия ми приятел“, които са от кpaя на 80-те и основно от 90-те, следват успешна формула, чрез която зрителите се припознават с героите. "През 90-те и ранните 2000 хората са истински хора и любовта, която се представя, не е перфектна. Много често във всички тези комедии главният герой има определен минус, но другият ги обича не въпреки това, а заради това. Тези филми бяха много успешни, защото още имаше оптимизъм в западното общество – поколението Х“, обясни Иванов.
Водещият на "Сториборд“ допълни, че през 90-те обществото е било и малко по-честно, отколкото днес. "Дали ще има повече хомофобия или сексизъм в даден тип хумор, според мен не е проблем. Проблемът е сега, когато сякаш маскираме всякаква форма на мнение чрез една прекалено фалшива и прекалено стерилизирана толерантност“, коментира Благой Иванов, а пък според госта най-важното за романтичните комедии е да има химия между актьорите. Според него простата формула на романтичната комедия днес прекалено се усложнява, което води до нейното неприемане. "Стига сценарият да е добър и интересен, аз нямам нищо против да гледам как се влюбват примерно двама мъже, две жени или хора от различни раси. Ако няма химия, филмът няма да се получи. Затова Мег Райън и Том Ханкс си вървят супер заедно, както и Хийт Леджър и Джулия Стайлс“, посочи Румен Иванов, а Благой Иванов добави Дрю Баримор и Адам Сандлър към примерите.
"Танго за трима“ с участието на Матю Пери и Нев Кембъл е романтична комедия, която според госта е недооценена и която силно препоръча.
