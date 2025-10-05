ЗАРЕЖДАНЕ...
|Защо огладняваме вечер и кои храни помагат (или пречат) на съня ни?
Изследвания показват, че късното хранене нарушава съня, повишава общия калориен прием и увеличава риска от наднормено тегло. Диетолозите съветват последното хранене да е поне два до три часа преди лягане, а при внезапен глад – първо да се изпие чаша вода или билков чай. Ако все пак имате нужда от нещо леко, важно е изборът да бъде разумен.
Най-подходящи закуски преди сън:
Вишни или сок от тях – съдържат мелатонин и подпомагат заспиването.
Бадеми и орехи – богати на магнезий и протеини, създават усещане за ситост и спокойствие.
Лека зърнена закуска с мляко – комбинация от фибри и триптофан, който стимулира производството на серотонин и мелатонин.
Кисело мляко – осигурява калций и хормони, които подпомагат дълбокия сън.
Печен нахут – нискокалорична, богата на протеини и фибри алтернатива на чипса.
Закуски, които е добре да се избягват:
Сладолед и шоколад – съдържат захар и кофеин, които възпрепятстват заспиването.
Алкохол – първоначално успокоява, но по-късно нарушава дълбокия сън.
Картофен чипс и пържени храни – тежки и мазни, предизвикват киселини и дискомфорт.
Експертите напомнят, че навикът да се похапва късно вечер често е сигнал, че през деня не се приема достатъчно храна или вода. А най-добрият начин за качествен сън остава прост: лека вечеря, спокойствие и никакъв хладилник след полунощ.
