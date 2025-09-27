Защо огладняваме, след като пием алкохол?

© В много западни страни пиенето на алкохол често е спокойно социално занимание. Хората обикновено посещават барове или кръчми вечер, за да се насладят на питиета с приятели, като се фокусират повече върху разговорите, отколкото върху храната.



Често срещани напитки включват вино, бира или леки коктейли, които обикновено имат по-ниско алкохолно съдържание в сравнение със спиртните напитки. Тези напитки често се консумират без по-голяма храна, като баровете предлагат леки закуски като фъстъци или чипс, които са лесни за хапване.



Освен това, много хора от Запада са здравословно загрижени, като предпочитат да избягват тежко хранене заедно с алкохола, за да ограничат приема на калории и да предотвратят наддаване на тегло.



Как алкохолът заблуждава мозъка ви да се чувства гладен?



- Въздействие върху мозъка: Алкохолът засяга хипоталамуса, частта от мозъка, която регулира глада, температурата и други жизненоважни функции. Изследвания от 2017 г. показват, че алкохолът активира определени неврони (AgRP неврони), които сигнализират за глад, подтиквайки ни да се храним.



- Повишена чувствителност към вкус и мирис: Алкохолът повишава чувствителността към вкус и мирис, което прави храната да изглежда по-привлекателна и вкусна. Това засилено сетивно възприятие включва и хипоталамуса.



- Спад на кръвната захар: Алкохолът може да доведе до спадане на нивата на кръвната захар, което води до ниска енергия. Мозъкът компенсира, като сигнализира за глад, което често води до желание за сладки или солени храни.



- Намален самоконтрол: Пиенето нарушава вземането на решения и самоконтрола, което затруднява устояването на висококалорични пържени или нездравословни храни, вместо на по-здравословни варианти.



Научни доказателства



Проучване от 2017 г., публикувано в Nature Communications, демонстрира чрез експерименти върху плъхове, че алкохолът директно активира свързаните с глада неврони в мозъка.



Друго проучване от 2015 г. установи, че хората са склонни да консумират по-калорични, солени и мазни храни след пиене, което показва, че алкохолът не само повишава апетита, но и променя хранителните предпочитания.



Така че, следващия път, когато ви е трудно да устоите на преяждането след няколко питиета, не забравяйте, че това е естествена реакция на тялото ви, предаде News18.