Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
Само че истината е, че с това забърсване ние просто си даваме фалшива утеха.
Всъщност върхът на кенчето е минал през завод, складиран е, возен е в камион, търкалял се е по рафтове, прашасвал е. Там са минали мишки, насекоми, прахоляци, а с тях – и бактерии, които хич не се впечатляват от нашата салфетка, предупреждава "Фокус“.
И сега идва парадоксът. В заведение вдигаме скандал, ако ни донесат чаша с червило по ръба – защото е “ужасно нехигиенично". Но у дома или на улицата, без да се замислим, допираме устните си до ръба на кен, по който може да се разхождат Ешерихия коли, стафилококи или псевдомонаси. Да, точно онези, които причиняват инфекции, пневмонии или проблеми с храносмилането.
Някои изследвания показват хиляди бактериални колонии по повърхността на кеновете. И най-страшното – голяма част от тези микроби спокойно оцеляват дни, дори седмици, независимо дали кутията е на стайна температура или в хладилник.
Това, че не виждаме мръсотията, не означава, че я няма.
Какво е правилното действие?
– Най-добре – измийте кенчето преди да го отворите.
– Ако няма как – отпивайте със сламка или сипете в чаша.
– И най-вече – не се доверявайте на бързото "забърсване“. То успокоява съвестта, но не и микробите.
Случайно видях, че синът ми ползва ново приспособление/виж галерията/. Поръчал го е от някъде, реклама не правя. Видя ми се хитро решение, защото буквално завинтваш върха на шише върху кена и пиеш спокойно. Индивидуално е, и за улеснение на отделните членове в домакинството, предлага се в различни цветове.
