|Защо гел лакът с ТПО е забранен в ЕС, но не и в САЩ?
Забраненото вещество, ТПО (триметилбензоил дифенилфосфин оксид), придава на ноктите ултра лъскав блясък и бързо време за изсъхване под UV или LED светлина, пише The New York Post.
Гел лакът за нокти, който набира популярност от 2000-те години насам, е вид лак за нокти, който се втвърдява под UV или LED светлина, което води до твърд и издръжлив слой върху ноктите.
Въпреки това, в ЕС е определено за токсично, след като няколко проучвания показват, че може да причини проблеми с фертилитета и да повлияе неблагоприятно на репродуктивното здраве.
Гел лакът за нокти, който набира популярност от 2000-те години, се втвърдява под UV или LED светлина, което води до твърд и издръжлив маникюр.
За разлика от традиционните лакове за нокти, геловете създават дълготрайно и силно бляскаво покритие, което е устойчиво на нащърбване и лющене, понякога в продължение на няколко седмици.
Не всички гел лакове съдържат ТПО, но много от тях го съдържат.
А ЕС, който отдавна е забранил някои химикали, които все още са законни в САЩ, включително BHA и BHT в няколко страни, както и съставка в хляба за "постелка за йога“, определи ТПО като "канцерогенен, мутагенен или токсичен за репродукцията“.
Някои експерти твърдят, че забраната е по-скоро предпазна, отколкото превантивна мярка, тъй като доказателствата, свързващи ТПО с лоши здравословни резултати, се основават предимно на проучвания върху животни.
"Европейският съюз го забранява от предпазливост, тъй като въпреки че все още нямаме мащабни проучвания върху хора, доказващи вредата, потенциалните рискове са достатъчни, за да оправдаят по-строга регулация“, каза пред Wellness Pulse д-р Хана Копелман , дерматолог в DermOnDemand .
"От медицинска гледна точка, аз разглеждам това по-скоро като предпазна мярка, отколкото като отговор на убедителни доказателства при хора.“
ТПО се използва и като фотоинициатор в зъбните пломби, но европейската забрана се отнася само за козметични съставки.
Преди забраната от 1 септември, съставката беше достъпна само за професионална употреба и в максимална концентрация от 5%. Сега обаче продажбата, маркетингът и употребата на продукти, които я съдържат, ще бъдат напълно забранени.
Салоните за маникюр ще трябва да се отърват от всички съществуващи стоки, "без изключения, без ограничение във времето за продажба на продукти“.
ЕС обяви първоначалното си решение през май 2024 г., като датата на забраната беше разкрита по-рано това лято, но вносителите и козметичните специалисти се оплакват, че датата на забраната 1 септември не им дава достатъчно време да заменят наличностите си с продукти без ТПО.
ТПО в момента не е регулиран в Съединените щати.
Потребителите, загрижени за потенциалните опасности, могат да намалят риска си, като поискат продукти за нокти без TPO. Някои марки гелове, които не съдържат TPO, включват системата Intelli-Gel на OPI , Manicurist, Aprés Nail , Nail Creation и Aimeili.
Те могат също така да оставят достатъчно време между гел маникюрите, като използват защитно основно покритие и гарантират, че нанасянето се извършва в добре проветриво помещение.
Вносителите и козметичните специалисти се оплакват, че датата на забраната от 1 септември не им дава достатъчно време да заменят наличностите си с продукти без ТПО.
Проучванията показват, че повече от 100 милиона жени в САЩ използват някакъв вид продукт за нокти - и TPO не е единственият фактор, за който ентусиастите на гела трябва да внимават.
Подиатристът д-р Сейли Тулпуле заяви пред The Post, че UV светлината, използвана за втвърдяване на лака, може да увеличи риска от рак на кожата, докато "изтъняването или отслабването на нокътната плочка преди нанасяне на трайния гел цвят“ може да увреди нокътя.
Докато чакането между посещенията в салона може да помогне за компенсиране на риска от излагане на ТПО, позволяването на гел ноктите да "израснат“ идва със собствен набор от опасности, главно патоген, известен като бактерията Pseudomonas, която кара нокътя да стане зелен или син.
Наричани уместно "зеленички“ заради цвета си, бактериалната инфекция обикновено се развива, когато гелът или акрилът се отделят от естествения нокът, създавайки малка празнина за размножаване на патогени, особено когато се натрупа влага.
Въпреки че този вид бактерии обикновено не са животозастрашаващи за здрав човек, тези с придружаващи здравословни проблеми или нарушена имунна система могат да се сблъскат с фатални последици .
Бактериите могат да причинят инфекции в гръдния кош, пикочните пътища, ушите, очите, кожата, кръвта и други.
