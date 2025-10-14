ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Защо да внимаваме с протеина на прах
Вреда от протеина на прах
Според Health Harvard, протеиновите прахове, особено тези, направени от суроватка или казеин, могат да причинят стомашни проблеми при някои хора. Това важи особено за тези, които консумират протеинови прахове на млечна основа и имат алергии към тях. Тези продукти могат да причинят подуване на корема, диария или стомашни спазми.
Освен това, растителните прахове (като соя, грах) понякога могат да причинят подуване на корема поради високото си съдържание на фибри.
Американската сърдечна асоциация съобщава, че някои протеинови прахове могат да съдържат големи количества добавена захар. Препоръчителният дневен прием на добавена захар е 24 грама за жени и 36 грама за мъже. Струва си да избирате прахове, които съдържат по-малко от 5 гр захар на порция, съветва здравният формат.
Някои протеинови прахове могат да съдържат над 1200 калории след приготвяне, особено ако се смесят с фъстъчено масло или други висококалорични съставки. С течение на времето това може да доведе до наддаване на тегло и повишени нива на кръвната захар. Някои протеинови добавки могат да имат и по-нисък гликемичен индекс, което означава, че причиняват по-бавно и по-малко покачване на кръвната захар. Това може да е полезно за хора с диабет.
Изданието посочва, че при хора с хронично бъбречно заболяване, консумацията на прекомерни количества протеин може да влоши бъбречната функция. Важно е обаче да се отбележи, че този риск не се отнася за хора със здрави и нормално функциониращи бъбреци.
Националният център за здравни изследвания съобщава, че някои протеинови прахове съдържат добавки като кофеин, креатин или изкуствени подсладители, които не винаги са очевидни на етикета. Тези съставки могат да имат редица странични ефекти:
Кофеин - прекомерната консумация може да причини тремор, мигрена или проблеми със съня
Креатинът може да причини временно наддаване на тегло, дехидратация, стомашно разстройство или мускулни крампи. Креатинът може също да не е подходящ за хора с бъбречни или чернодробни проблеми.
Изкуствените подсладители са безопасни за повечето хора в умерени количества. Някои видове подсладители, особено захарните алкохоли, са свързани със стомашно-чревни симптоми, пише actualno.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: