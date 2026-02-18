ЗАРЕЖДАНЕ...
Започва надпреварата за имоти "Борба до ключ"
По думите им "Борба до ключ" е надпревара с имоти, сериозен награден фонд и участници "от живота".
"Вярваме, че наградният фонд за победителите ще бъде над 100 000 евро, което може да бъде най-голямата парична награда в предаванията в България."
"Участниците нямат проблеми с финансите, но пък и не са много богати – нормални хора са, които са целеустремени в живота", допълниха те.
Новото предаване в родния ефир "Борба до ключ" ще се излъчва по NOVA и обещава да съчетае напрежението на риалити формат с реални сделки, реални пари и истински риск.
