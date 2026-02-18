"В предаването две брокерски агенции и две семейства купуват два апартамента. Всичко в това предаване е реално. Дава им се бюджет, с който да реновират апартаментите и на финала на предаването ги продават и победител е семейството, което направи по-голяма печалба". Това обясниха Иван Христов и Владимир Караджов по време на участието си в "На кафе".По думите им "Борба до ключ" е надпревара с имоти, сериозен награден фонд и участници "от живота"."Вярваме, че наградният фонд за победителите ще бъде над 100 000 евро, което може да бъде най-голямата парична награда в предаванията в България.""Участниците нямат проблеми с финансите, но пък и не са много богати – нормални хора са, които са целеустремени в живота", допълниха те.Новото предаване в родния ефир "Борба до ключ" ще се излъчва по NOVA и обещава да съчетае напрежението на риалити формат с реални сделки, реални пари и истински риск.