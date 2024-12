Замериха Били Айлиш по време на концерт 

© Били Айлиш беше уцелена с предмет по време на концерта си в Аризона, САЩ.



22-годишната пежица изпълняваше песента "What Was I Made For?", когато неизвестен я замери с нещо.



След удара певицата прекъсна за миг изпълнението си, но бързо се овладя и продължи, захвърляйки настрана предмета, с който бе улучена, пише novini.bg.