Задава се мега телевизионна битка
В продължение на седем сезона Hell’s Kitchen България успява да прикове вниманието на милиони зрители в телевизионното и дигиталното пространство. Тази година мащабната надпревара, превърнала се в една от най-успешните реализации на формата в световен мащаб, провокира много чуждестранни таланти от три континента също да се впуснат в кулинарно приключение у нас.
Сред новите възпитаници на шеф Виктор Ангелов попадат готвачи с богат опит, хоби ентусиасти, финансист, сладкари, дете на легендарни риалити герои, домакиня, както и професионалисти с международен опит, решили да нарекат България отново свой дом. Под светлините на прожекторите ще застанат и нови звездни участници - милионер, гримьор, супермодел, музикант, журналист, актриса, художничка и човек, който винаги е номер едно, с каквото и да се захване. Кой от тях обаче ще се окаже най-сръчен в кухнята?
Тази пролет зрителите на NOVA ще имат възможност да видят и оспорвани кастинг предизвикателства, в които всяка седмица различни претенденти ще се борят за одобрението на шеф Ангелов и място в неговата кухня.
