Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета

© Експлозия от слънчеви изригвания може да опустоши света, като ще засегне всичко – от интернет и сателитни навигационни системи до здравето и моделите на сън на хората.



Учени от НАСА предупредиха, че Слънцето може би се "събужда“ от период на относителна неактивност и започва да изстрелва слънчеви изригвания , което ще доведе до десетилетия потенциално опасно космическо време.



В ново проучване, публикувано в The Astrophysical Journal Letters, изследователите анализираха множество аспекти на слънчевата активност, включително ветрове, сила на магнитното поле и брой на слънчевите петна. Те установиха, че са във възходяща тенденция от 2008 г. насам и биха могли да се повишат още повече в бъдеще.







Слънцето – което е в 11-годишен цикъл на активност - ще навлезе в продължителен период на спокойствие, известен като "слънчев минимум“. Но прeди това е достигнало най-високия си брой слънчеви петна от повече от 20 години и е изхвърлило рекорден брой изригвания от клас X - най-мощният вид експлозия, която може да произведе.



Земята беше ударена от няколко големи геомагнитни бури, които нарушиха магнитното поле на планетата. Едно от тях през май 2024 г. предизвика едни от най-ярките сияния от векове насам.